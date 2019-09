"Metíamos chicas a su cuarto": Guardaespaldas de Michael Jackson asegura que el cantante no era pedófilo

Estados Unidos.- Matt Fiddes, exguardaespaldas de Michael Jackson, refutó las acusaciones de abuso sexual infantil que se han hecho en contra del 'Rey del Pop', ya que asegura que el fallecido intérprete tenía novias y él era una de los empleados que "colaba" chicas a la habitación de la estrella.

Quien fuera considerado, se asegura, como la 'mano derecha' de Jackson por mucho tiempo dijo que había decidido romper el silencio para que el mundo conozca "al verdadero Michael", esto después de la controversia que se ha desencadenado por Leaving Neverland, documental en el que Wade Robson y James Safechuck describen los presuntos abusos del cantante.

Siguiendo con sus declaraciones, Matt dijo que "nosotros éramos las personas que 'colábamos' chicas a su habitación".

Acerca de las declaraciones realizadas por James y Wade en el documental de HBO, el cual recientemente ganó un Emmy, Matt insistió en que era "imposible" que Michael Jackson cometiera los actos de los que es acusado, más que nada porque él "difícilmente" se encontraba en Neverland, rancho en el que se asegura ocurrieron los abusos.

Fiddes, quien también es entrenador de artes marciales, expuso más razones por las cuales asegura que Michael Jackson no pudo haber cometido los crímenes de los que se le acusan.

Michael Jackson fue acusado de abuso sexual infantil por primera vez en 1993 y fue formalmente acusado en 2003, para después en 2005 ser absuelto de todos los cargos. Matt Fiddes asegura que la situación cambió por completo la vida del 'Rey del Pop'.

Él se volvió muy diferente, no estaba seguro de cómo reaccionaría el público. Él no pensaba que estaba seguro en el escenario, él pensó que le dispararían”, relató el guardaespaldas, además de indicar que el intérprete de Black or White no recibió ni una sola llamada en su cumpleaños 50, pues muchos “conocidos” amigos “desaparecieron” tras la polémica.