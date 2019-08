Mhoni Vidente te presenta el horóscopo de este 18 de agosto

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, ha revelado los horóscopos para este domingo 18 de agosto, entérate que te depara el destino para esta jornada.

Aries

Debes darte el tiempo para reflexionar y analizar eso que tanto te interesa, solo así podrás tomar una decisión. No debes dejar que el sentimiento que tienes ahora te aleje de las visiones a futuro que tienes con tu pareja. Antes de tomar una decisión, medita. Habrá un caos en tu ambiente laboral, no te involucres ni te desconcentres.

Tauro

Entrarás a una etapa que esperabas con ansias pues la vida finalmente te ha sonreído. Dale el tiempo a tu pareja y no quieras apresurarte para formalizar tu relación. Estas excediéndote en cuestiones de confianza y esto traerá problemas en el trabajo.

Géminis

Toma en cuenta el dicho de ‘No tropieces con la misma piedra’, pues te toparás con situaciones que ya has vivido. Debes tener presente las fechas importantes para tu pareja, con ello demostrarás que no has caído en la costumbre.

Cáncer

Este día será muy positivo en lo emocional y sentimental. No dejes que todo aquello en lo que has trabajado se pierda. Mantente atento y haz algo. Tus superiores te estarán supervisando, así que deja el desgano por un lado.

Leo

Tendrás en mente las actitudes que has mostrado a amigos cercanos recientemente. Es una jornada complicada para el amor. Mantente al margen y en la noche todo estará más tranquilo. Evita las disputas y verás que por la noche todo irá tomando un cause más tranquilo. Debes mantener tus actividades al día o te traerán problemas.

Virgo

Si tienes alguna decisión que tomar, discútelo con tu pareja, te será de gran ayuda. Este día será propicio para lograr avances en la relación. Deja de lado las distracciones y dedícate al trabajo por completo.

Libra

Escucha a tu cuerpo y tómate un descanso, el ritmo que llevas ya es muy cansado. Te enteraras de una persona que tiene interés en ti. Encontrarás otras e innovadoras formas de cumplir con tu trabajo.

Escorpio

Vienen tiempos mejores, debes mantener la esperanza. Tendrás que saber cómo discernir entre el amor de costumbre o una relación larga. No debes perder tu tiempo en vano. Pon en práctica el dicho de ‘El cliente tiene siempre la razón’ para evitar discusiones que no tienen caso.

Sagitario

Esta jornada la comunicación con tus familiares se verá nublada debido a tu incapacidad para expresarte. Llegará una persona que podrá cambiar tu vida si la dejas entrar. Debes estar atento. Si tienes pensado iniciar una sociedad debes de tomar en cuenta y analizar tanto riesgos como posibilidades.

Capricornio

Esta jornada podrás toparte con todo aquello que siempre has soñado. Aléjate de esa persona que solo traerá tu sufrimiento. La fuerza está dentro de ti.

Acuario

Este día será ameno y no tendrás contratiempos. Aprovéchalo al máximo. El amor será la clave para sobrellevar la distancia con tu pareja. Renuncia al estilo de vida que no puedes costear.

Piscis

Podrías perder al amor de tu vida si continuas tratando de guiar cuando las cosas se ponen difíciles. Confía ante las situaciones que se presenten en tu ambiente laboral.