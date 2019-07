“Mi papá murió solo”: Hijo de Jenni Rivera habla del acoso de los medios en el aniversario luctuoso de su padre

Ciudad de México.- Con el dolor de recordar la partida de su padre y con la ira que le provoca que los medios “no tengan límites”, Juan Ángel, hijo menor de Jenni Rivera, habló de cómo el acoso de la prensa le ‘quitó’ la oportunidad de estar al lado de su papá en sus últimos momentos de vida hace 10 años.

El 14 de julio de 2009, Juan Manuel López, padre de Juan Ángel y Jenicka Rivera, murió tras sufrir una enfermedad.

Pare recordarlo en su aniversario luctuoso este domingo, Johnny, como también se le conoce al hijo menor de la ‘Diva de la Banda’, compartió una serie de fotografías de su padre, en las cuales Juan Manuel aparece al lado de él, Jenicka y Jenni.

Movido por la reciente polémica en la que se ha visto envuelta su familia luego de que ‘Chiquis’ Rivera no permitiera el acceso de la prensa a su boda con Lorenzo Méndez, Johnny continuó hablando de la muerte de su padre en redes y del acoso de los medios que expresa ha sufrido durante varios años.

En las últimas semanas con todo el drama mediático de la boda de mi hermana y el debate sobre los límites de nuestra privacidad, llegué a pensar en cómo los medios no conocen los límites ni el respeto. Y como hoy es el décimo aniversario luctuoso de mi padre, pensé que debería vociferar sobre este asunto”, escribió el joven en Twitter.

Juan Ángel narró que su padre estuvo enfermo por semanas hasta que llegó el día de su muerte, dura travesía durante la cual él y su familia buscaban pasar el mayor tiempo posible a su lado.

El joven indicó que la prensa pronto se enteró de la situación y los medios comenzaron a esperar afuera del hospital para obtener información y ver a Jenni Rivera.

Eventualmente, el hospital tuvo suficiente y prohibió que lo visitaran. No podían verlo sus hijos, sus padres, sus amigos, nadie. Todo debido al acoso de los medios”, continuó Johnny.

Mi papá murió solo en su cama de hospital con nadie a su lado. Todo porque la madre de sus hijos tenía un estatus de celebridad. Mi mamá se sintió tan culpable por ello y me afecta emocionalmente hasta este día. Ninguno de esos reporteros pensó: ‘Este hombre está muriendo ahí. Deberíamos dejar que su hijo de 8 años y su hija de 12 lo visiten en paz’. No, ellos estaban preocupados por su historia”, escribió el joven.

Es tan injusto que mi padre tuviera que pagar el precio de eso. Hay ciertos límites que deberían ser respetados solo por ser seres humanos. Sé que los medios están haciendo su trabajo y respeto eso, pero no esperen que me importe su trabajo si no les importó algo como esto”, concluyó el hijo de Jenni Rivera.