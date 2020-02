¿Michael Jackson abusó de niños? Macaulay Culkin rompe el silencio y cuenta la verdad

Estados Unidos.- En una reciente entrevista el actor de 39 años, Macaulay Culkin, habló de la gran amistad que sostuvo con Michael Jackson.

Culkin no pudo evitar que lo cuestionaran sobre los escándalo de abuso sexual que enfrentó el 'Rey del Pop', los cuales han vuelo a surgir tras el documental Leaving Neverland.

Ahí, Wade Robson y James Safechuck asegurán haber sido tan solo unas de las muchas víctimas del músico durante sus visitas al rancho de Santa Bárbara.

Sin embargo, el antiguo protagonista de Home Alone sigue manteniéndose fiel a su postura, en la cual siempre ha defendido su amistad con Jackson.

Mira, voy a empezar diciendo lo siguiente, y no es una frase cualquiera, es la verdad: Nunca me hizo nada. Nunca le vi hacer nada", afimó el actor.

No tengo ninguna razón para callarme, especialmente en este punto álgido en que nos encontramos. El hombre ya no está entre nosotros. Y en cualquier caso, no voy a decir que quedaría bien ni nada parecido, pero sí es cierto que ahora sería un buen momento para hablar".