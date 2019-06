Migrantes centroamericanos consideran regresar a su país de origen

Tijuana, Baja California.- Sin dinero, sin permiso para trabajar y con una gran preocupación de que su proceso de asilo en EU se extienda por meses, algunos migrantes centroamericanos, que se encuentran en Tijuana, Baja California, esperando respuesta, consideran la posibilidad de volver a su país de origen.

Los Defensores de Derechos Humanos, cree que para ya no recibir a mis migrantes que huyen de la violencia en su país, EU retrase el trámite.

Por su parte, el director del Movimiento Juventud 2000, José María García, cree que:

Es demasiado, bastante tiempo, pues. Y no quiero quedarme aquí desperdiciando mi tiempo, mejor me voy a regresar a mi país”, señaló una migrante salvadoreña.

Estas mujeres tenían como objetivo llegar a EU con sus hijos, para tener una mejor vida, por lo que planearon el entregarse a la Patrulla Fronteriza y pedir asilo por razones humanitarias, sin embargo, no se imaginaron que serían regresadas a México para esperar su respuesta.

La migrante Salvadoreña narró que:

Me agarraron en San Diego. Estuve como 4 días. Me tuvieron ahí, me dieron cita. Me dijeron que tenía mi primera cita en dos meses, que la voy a tener el 15 de agosto. Ya tengo un mes de estar acá”.