Kristal Silva revela que estuvo al borde de la muerte por tratar de adelgazar

Ciudad de México.- La Miss Universo y presentadora de Venga la Alegría, Kristal Silva, reveló en una sección del programa matutino, que estuvo a punto de morir por tratar de adelgazar.

Aun que vemos el cuerpo de Kristal, escultural y delgado, la presentadora explicó que enfrento dificultades en su adolescencia por tratar de bajar de peso.

Informó que tuvo muchos problemas de alimentación entre los 12 y 14 años, pues se sentía subida de peso y le resultaba complicado usar bikini porque no se aceptaba.

Me veía al espejo y me desesperaba porque no me veía como yo quería, pero también yo no ponía de mi parte, tal vez no había una buena alimentación, no hacía ejercicio, pero a esa edad no sabes cómo mantenerte o cómo hacerle para tener el cuerpo que quieres", Dijo la originaria de Tamaulipas.