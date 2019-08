Modelo revela haber sido víctima de "denigrante" acoso por parte de Katy Perry

Estados Unidos.- Josh Kloss, modelo que interpretó al interés amoroso de Katy Perry en el video de la canción Teenage Dream (2010), recordó ese proyecto audiovisual como uno de los más “confusos, agresores y denigrantes” trabajos que ha hecho en su carrera, ya que fue víctima de un acto de acoso por parte de la intérprete.

Para 'celebrar' el aniversario del video lanzado en julio de 2010, el modelo reveló en su cuenta de Instagram que Katy Perry le bajó los pantalones y expuso sus genitales frente a un grupo de sus amigos, esto durante una fiesta.

Se indica que el incidente habría ocurrido durante una celebración por el cumpleaños del diseñador de vestuario Johnny Wujek, un tiempo después de que Katy Perry se separara del actor Russell Brand en 2012.

Al describir el acoso, Josh explicó que había visto Katy algunas veces después de su divorcio de Brand. En uno de esos encuentros fue cuando supuestamente ocurrió el humillante abuso de parte de la cantante.

En una ocasión traje a un amigo que moría por conocerla (a Katy Perry). Era la fiesta de cumpleaños de Johnny Wujek… Cuando la vi, nos abrazamos y ella aún era mi amor platónico. Pero en cuanto me volví para presentarle a mi amigo, ella bajó mi pantalón y mi ropa interior tan rápido como pudo para mostrarle a un par de sus amigos y la gente alrededor de nosotros mi pene”, relató el modelo.

Kloss expuso que se sintió humillado y avergonzado.

Simplemente digo esto ahora porque nuestra cultura está fija en probar que los hombres de poder son perversos. Pero las mujeres con poder son igual de desagradables”, expuso Josh Kloss en su controversial publicación.

Así que, feliz aniversario a uno de los trabajos más confusos, agresores y denigrantes que he hecho. ¡Yei! De hecho, iba a tocar y cantar la canción con el ukelele por el aniversario, pero después pensé a la mie… esto, no voy a ayudar a su imagen de mie… un segundo más”, escribió Kloss.

Después de hacer la polémica declaración, el modelo fue cuestionado sobre la razón por la que esperó hasta ahora para denunciar el acoso sufrido. Kloss indicó que sucedió así porque al principio estaba traumatizado, y luego quiso esperar hasta que su acusación no fuera confundida con un esfuerzo de obtener una ganancia económica por el incidente.

Asimismo, señaló que sintió que era necesario hacer conciencia sobre el abuso de poder del cual fue víctima por parte de Katy Perry.

En el revelador post de Instagram, el modelo señaló que al conocer a Katy cantó junto a ella el tema Open the eyes of my heart y la artista se mostró “‘cool’ y amable”. Sin embargo, cuando más personas que trabajaban en el video estaban cerca de ellos, Katy se volvía “fría como el hielo” e incluso llegó a decir frente a todo el equipo que besarlo para el clip era “asqueroso”.

Me sentía realmente avergonzado pero seguía dándolo todo, mientras mi ex estaba muy ocupada engañándome y mi hija era tan solo una niña, sabía que tenía que soportar por su bien. Después del primer día de grabación Katy me invitó a un club de striptease en Santa Barbara. Decliné y le dije que ‘tengo que volver al hotel y descansar, porque este trabajo es todo lo que tengo ahora mismo’”, describió Josh Kloss.

Katy Perry y Josh Kloss en el video de 'Teenage Dream'/YouTube

Después de realizar esa publicación, el modelo posteó una Historia de Instagram en la que habló de lo difícil que había sido aceptar que fue una víctima de acoso y abuso de poder.

Admitir que alguien abusó de ti de esa forma tan jo… y que tú no llamaste a la policía en ese momento fue difícil de tragar, y tomó un largo tiempo. Ha habido millones de veces en las que pude haber hablado, pero en esas veces ello me habría beneficiado financieramente”, indicó.

En este momento no hay en lo absoluto un beneficio para mí, pero beneficia a muchos otros, quienes pueden contemplar el poder, que podría hacer lo mismo que ella me hizo a mí o mantenerse respetuosos conmigo y mi cuerpo. Así que el que me crean es inconsecuente para mí, es más acerca de dejar a la gente creer que un hombre como yo se puede sentir indefenso y ser abusado, y aun así tener el coraje de hablar cuando cuenta, no cuando es lucrativo”, agregó.

Finalmente, el modelo defendió el momento en el que decidió denunciar lo que le había ocurrido al poner sobre la mesa cómo habrían reaccionado las personas si una mujer hubiera hecho la misma acusación en contra de un hombre.

Asimismo, Josh Kloss dijo que solo había ganado 650 dólares por el video de Teenage Dream y que siempre era controlado por el equipo de Katy Perry sobre lo que podía o no decir del proyecto ante la prensa con el objetivo de cuidar la imagen de la cantante.

El modelo incluso compartió capturas de pantalla de correos electrónicos con las respuestas aprobadas, ajustadas o completamente reescritas por el equipo de Katy que él podía dar en entrevistas.