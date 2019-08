Momentos que atraviesas al buscar un empleo

Ciudad de México.- Querer entrar al mundo laboral, es complicado, especialmente en la búsqueda de un trabajo, ya sea un primer puesto, cambiar el área en la que te desarrollas, salir de un ambiente tóxico, crecer profesionalmente, querer percibir un poco más de dinero o alimentar tu currículum. Si quieres prepararte para ese reto, existen varias cosas que debes considerar antes de lanzarte a la búsqueda.



Curriculum.- Cuando se habla de tener un currículum de 10, actualizado y bien alimentado está claro que no es una tarea sencilla. Muchos piden que tengas mucha experiencia en el campo a pesar de que sea tu primer empleo. Por otro lado, si te quieres cambiar por cuestiones profesionales, personales o emocionales, puede ser peor si no estás bien preparado. Un currículum te debe describir como profesional, aclarar que acciones realizabas en tus empleos anteriores y tus principales fortalezas, además de una buena foto apropiada que denote tu personalidad sin que sea muy loca, pero tampoco una tan seria como la del título.



La búsqueda.- Con tu currículum en mano, es momento de emprender la búsqueda estando seguro que la información que vas a presentar te define como profesional. Puedes hacerlo de forma tradicional, repartiéndolos en las empresas o bien usar plataformas que faciliten el proceso desde tu casa. Las ofertas son variadas por lo que tienes que usar filtros para que encuentres con mayor facilidad y rapidez lo que estás buscando, postúlate en las que te llamen la atención.



La espera.- Este es un proceso en el que no hay un tiempo de respuesta exacto, muchas empresas pueden ser inmediatas y otras te podrían hablar cuando ya no lo esperabas. Debes ser paciente y aprovecha los momentos de desesperación para leer y capacítate para el siguiente paso que es, tu entrevista así podrás mostrar una actitud profesional y dar una buena primera impresión.



Las entrevistas.- Este paso de reclutación puede ser realizado por la empresa o por agencias que estas contratan, de cualquier modo, debes estar listo para preguntas que prueben tu conocimiento y analizar las preguntas más sencillas, ya que es en ellas en las que sacan una idea de tu personalidad. Ten la seguridad de hablar de tus sueños y aspiraciones en la vida, así como tus proyectos personales, aunque claro con la precaución de que no sea un requisito o tema delicado para la empresa, pero nunca mientas, al final la verdad siempre se descubre. Otro punto muy importante es cuidar tu imagen ya que será una impresión que prevalecerá en la persona que te entreviste, usa colores que ayuden a transmitir lo que buscas, un perfume discreto y ropa no tan formal, pero tampoco cómoda.



Test Psicométricos.- Al momento de tu entrevista debes estar preparado porque muchas empresas solicitan un examen psicométrico al instante que puede tomar mucho tiempo en las que descubren más a fondo ¿quién eres?,¿qué buscas? y cómo eres en general por lo que antes de hacerla prueba debes determinar si realmente esta opción es una buena para ti. Son dos horas en las que tienes que responder a preguntas sumamente personales en las que parece que no hay una respuesta correcta. Lo importante es defender tus ideales, nadie reprueba una prueba psicométrica, pero sí da un perfil para ocupar un puesto, si no tienes ese perfil, es mejor que busques otro empleo, ya que fingir, solo te hará aguantar unos pocos meses en un puesto que no es para tus aptitudes.



La espera... otra vez.- Luego de las entrevistas viene otro tiempo de espera para ver si tu eres seleccionado para el puesto o no. Mantén la calma y si al recibir la esperada llamada que no te afecte a niveles profundos, simplemente continúa con la búsqueda, ya que ese empleo no era para ti y ya vendrá el que lo es.

La selección.- Por fin llamaron. Fuiste seleccionado, estarás tres meses en un periodo de prueba, en el que el sueldo será poco y no tendrás prestaciones. Es momento de poner todo en una balanza, si tuviste la suerte de que el empleo es lo que estás soñando ¡Adelante!, pero, en el caso de que hagas un cambio de empleo, has una equivalencia del verdadero motivo por el que te vas y pregúntate ¿me podrá pasar lo mismo en este nuevo empleo? La respuesta debería ser tu guía para tomar la decisión. Evalúate y da lo mejor de ti mismo en cada lugar donde decidas trabajar. Postúlate para nuevas vacantes, pero ya sin ser tan selectivo, y hasta te haces preguntas existenciales sobre tu vocación