Morena busca cobrar impuestos al uso de agua en la agricultura de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que Sonora es una entidad que se dedica al cien por ciento a la agricultura, el diputado federal, Lamarque Cano, traicionó a la base principal del estado, con una propuesta inhumana en la Cámara Baja, que atenta contra la economía principal de muchas familias de la región.

Según el Distrito de Riego del Río Yaqui, (DRRY), el funcionario quiere cobrar a los agricultores un nuevo impuesto por el uso del agua, por lo cual, los hombres del campo pagarían a partir del 2020, 3 mil 491 pesos por hectárea. En el Valle del Yaqui se siembran alrededor de 212 mil hectáreas, es decir la región tendrá que otorgar una suma inimaginable por los riegos, debido a que, Carlos Javier Lamarque Cano, asegura que la actividad consume 75 por ciento del recurso del agua y no aporta casi nada a la recaudación fiscal del país.

Miguel Anzaldo presidente del DRRY, señaló que lo anterior significa que a partir del año próximo se tendrá que pagar un 10 por ciento más en la cuota por la extracción del subsuelo de cada millar de metro cúbico de agua, pero estos cobros seguirán incrementándose anualmente hasta alcanzar el 100 por ciento en 2029. Por si esto fuera poco, se tiene fijado un tope de extracción de 216,365 metros cúbicos, el excedente pagará un derecho de agua.

De igual manera, Humberto Borbón directivo del DRRY, dijo que el dinero recaudado se destinará a la Comisión Nacional del Agua, para la administración del líquido, así como la instalación de dispositivos de medición y tecnificación del propio sector agropecuario, sin embargo, afirmó que esto se ha hecho desde la creación de los Distritos de Riegos con la ayuda de productores agrícolas.

El impuesto es una situación que el señor Lamarque Cano y sus ayudantes no analizaron como debe de ser, no midieron los alcances de la propuesta, el techo de riego que están considerando está por debajo a lo que el Valle del Yaqui utiliza, ya existen en la Ley de Aguas Nacionales sanciones para castigar a aquellos usuarios que hagan mal uso del agua, pero ya aplicarle un impuesto, ‘golpearía seriamente a los 22 mil usuarios de la región”.

Por su parte, Alberto Vizcarra Osuna, líder del Movimiento Ciudadano por el Agua, argumentó que el funcionario perteneciente a Morena:

es actualmente solo un ‘títere’ y no conoce en si el daño que la propuesta puede generar, pues no tienen la idea de lo que cuesta producir los alimentos, no conocen el conflicto que puede generar el cobro del recurso más necesario para la fabricación de los granos u hortalizas, y el cual puede causar una inflación en los alimentos”.