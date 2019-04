Movimiento de libre tránsito impide ‘boteo’ a socorristas de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el inconveniente de que no se les permitió ‘botear’ a los elementos de la Cruz Roja en la caseta de Esperanza, arrancó de manera oficial la Colecta Anual 2019 en el municipio de Cajeme, que en este año tiene la meta de recaudar dos millones 250 mil pesos.

El comandante José Luis Osegueda informa que desde el 30 de marzo están pidiendo la cooperación de los viajeros en ese punto tradicional para ellos, pero ayer se toparon con que el grupo que tiene tomada la caseta no les permitió pedir dinero aduciendo que tienen el apoyo del Presidente de la República.

Una persona de nombre Alfonso Canan Castaño me habló telefónicamente y se portó muy mal conmigo, prepotente y agresivo, diciéndome que no podía colocar a mi gente en la caseta. Que esta ya no le pertenecía a Capufe y que era de ellos, por lo que podían hacer con la caseta lo que querían, por lo tanto que no nos permitiría quedarnos”, expuso.