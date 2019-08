Muerte de Christian Bach trajo beneficios a Humberto y a sus hijos; planean viaje por el mundo

Ciudad de México.- El actor Humberto Zurita se sinceró con las cámaras y reveló que la muerte de su esposa, Christian Bach, quien falleció el pasado mes de febrero, le trajo beneficios a él y a sus hijos.

A casi medio año de quedar viudo, el famoso reveló que en breve realizará un viaje junto a sus hijos Sebastián y Emiliano para honrar la memoria de la actriz.

En entrevista para la cadena Telemundo, el actor contó:

Asimismo, confesó que, tras la muerte de Christian, la relación con sus jóvenes hijos se ha beneficiado y se han unido más.

Quizá lo que más le agradezco es los dos hijos que me dejó y que finalmente hoy, tenemos una alianza muy poderosa. Así es la vida, de pronto; tiene que ocurrir una desgracia, una tragedia tan fuerte, como para que de pronto, no es que no haya tenido este contacto que tengo con mis hijos, pero hoy es muy monolítica la unión que tenemos, nos juntamos mucho, hablamos mucho”.