Mujer denuncia intento de fraude con supuesto embargo; los delincuentes tenían toda su información

Ciudad de México.- Con sorpresa recibió una mujer de Ciudad de México en su buzón, una hoja de papel con el título "Telegrama Urgente".

La mujer se aterró cuando se dio cuenta de que la hoja que había recibido, se trataba de un aviso de embargo.

Es entonces que la mujer relató lo que contenía el telegrama:

Diciendo que se dirigian con policías, iban a ir con cerrajeros y abrirían la casa. Lo que me espantó más fue de que sacarían mis cosas y con violencia porque si me oponía supuestamente también me arrestaban”.

Además, comentó que el papel alegaba cobrarle el dinero de una deuda que no le pertenecia, puesto que ella no ténia cuenta en el banco que ahi decía:

En el documento aparecía el nombre y datos completos de la mujer, lo más probable es que hayan sido tomados de alguna base de datos; es por su seguridad omitimos hacer mención de ellos.

La hoja tenía inscrito lo siguiente: "Especialista en recuperación urgente y el nombre del licenciado Luis Sergio Díaz sin firma autógrafa ni remitente".

El abogado en derecho mercantil, señaló:

No está identificado como de algún juzgado o alguna institución crediticia, entonces, es un anónimo al que no se le debe hacer caso”.

Es entonces que al no estar legalizado sabemos que se trata de un intento de fraude.

Ángel González, director de defensa del deudor, comentó:

Cabe señalar que los embargos no suceden de forma anticipada, siempre se realiza sin previo aviso.

Existen chats, usuarios de Internet han denunciado la manera fraudulenta en que opera Especialista en Recuperación Urgente con datos y nombres falsos, en los cuales a base de miedo buscan ganar dinero.

Si no tiene ninguna deuda no pasa absolutamente nada, ahí lo que se tiene que hacer es presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público porque podría tratarse de un intento de estafa, de que les quieran sacar dinero con mentiras, algún engaño o si no simplemente hacer caso omiso, no va a pasar absolutamente nada”, señaló el director de Defensa del Deudor.