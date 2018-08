Mujer que asesinó al hijo de su pareja en España revela estremecedora carta

Madrid, España.- Ana Julia Quezada es la mujer dominicana que confesó que había matado el 27 de febrero pasado a Gabriel, un niño de 8 años, en un pueblo en España.

Con solo 8 años, el menor fue asesinado de un golpe de hacha y estrangulado, su cuerpo fue hallado días después de su desaparición, en el maletero del auto de Ana Quezada, la mujer que lo estaba cuidando cuando ocurrió el hecho.

Un juez confirmó que la sospechosa escribió desde la cárcel donde está detenida, una carta a su expareja y padre del pequeño, quien en la foto aparece junto a la mamá del niño.

“No tengo excusas por lo que hice, pero sólo sé que el miedo te bloquea porque eso me pasó a mí''.

No me importa si tengo que pasar el resto de mi vida aquí, y lamento todo el dolor que he hecho, sobre todo a Gabriel, a ti y a Patricia, la madre del niño, y a todos los familiares'', añadió en la carta.

Dicen que todo fue premeditado pero no es así. Lo que pasó es que no pude sacar fuerzas para decirlo. Me metí en una bola cada vez más grande y ya sabes que tomaba pastillas. Pero no quiero excusarme porque lo que hice está muy mal y no hay excusas que valgan''.

''De todo corazón, perdona. Espero que algún día en vuestro corazón me perdones'', terminó su carta dirigida a su expareja y padre del niño.

El magistrado que lleva adelante la causa ya tomó declaración a los padres del niño y días pasados, lo hizo la abuela de Gabriel , de 84 años. Ella era quien estaba con el menor y la acusada, cuando aquél fue visto por última vez con vida.

El juez también reveló los datos de un informe ampliatorio de la autopsia del cuerpo del pequeño. En el mismo se incluye que la muerte de Gabriel se produjo una o dos horas después de comer.

El niño habría muerto el mismo día de su desaparición, el 27 de febrero pasado, en un pueblo en Almería, España.

Según un reporte inicial Ana Julia Quezada había confeccionado un muñeco de vudú en su computadora, con la cara del pequeño, la acusada también había visitado varios sitios en Internet donde buscó información sobre plantas venenosas en los días previos al hecho ya que habría estado planeando con anterioridad el asesinato.

En contraste con las nuevas revelaciones, la sociedad española sigue conmocionada por la desgarradora carta que le escribió la madre a su hijo. “Te gustaría saber que todo el mundo te llama ‘Pescaíto’ y sabe que querías ser biólogo marino. De hecho, me han dicho que te han contratado en el cielo ¡fíjate sin haber terminado la carrera ya estás haciendo lo que te apasionaba!”, dijo la mamá en la carta.

Sueño con que te estén tratando bien y estés maravillado de nadar a tu antojo por el mar. Conociéndote seguro que ya has bajado a la llanura abisal y has encontrado el Megalodón; seguro que has nadado y jugado con los delfines y les has contado que tú ya sabías desde bien pequeñito que respiraban por el espiráculo'', añadió.

Espero que cuando tengas frío o salgas mojado o te marches a dormir, no tengas reparo en pedirle a los ángeles que se nos fueron antes que te hagan un paquetito y te abracen como un bebé, como a ti te gustaba. Si lo haces, ya verás cómo me sientes e incluso puedes oler el cariño y la ternura que siempre me has producido. Seguro que sientes cómo, desde que naciste, no he dejado de enamorarme cada día más de ti y enorgullecerme sorprendida de cómo has ido creciendo. No hay madre en el mundo, cuchifrito, que sienta más orgullo que yo de haberte tenido y contribuir a tu grandeza'', escribió la mamá, quien termina la carta agradeciendo a todos quienes la apoyaron en la búsqueda del niño, tras su desaparición.

La Guardia Civil española consideró que Quezada, de 44 años, es desde el punto de vista policial una persona de una frialdad máxima que mantiene una falta de empatía hacia otras personas y egocéntrica.

Ana Julia Quezada sigue detenida mientras se sustancia el caso en su contra en la etapa de instrucción.