Najila Trindade, acusadora de Neymar "No como y perdí 10 kilos la semana pasada"

Brasilia, Brasil.- Najila Trindade, la mujer que acuso a Neymar de violarla, confesó en la nueva entrevista en exclusiva para la televisión brasileña, como se siente después de la acusación hacia el famoso futbolista y cómo ha sido su vida desde entonces.

La modelo, comentó que a causa del estrés, el cual es causado tras la repentina aparición mediática, está tomando:

Muchos remedios en los últimos días, no me alimento. Creo que ahora necesito un poco de tranquilidad. Estoy muy alterada. Necesito recuperarme y no estoy bien".

La gente quiere sacar provecho de mi dolor, me siguen, siguen a mi familia. No sé qué es peor, si estar dormida o despierta".

Cada vez más cosas se salen de control y las personas no tienen respeto por mi dolor, el dolor de mi hijo. No consigo tener mi vida, trabajar, estudiar, quedarme con mi hijo. No tengo psicología para quedarme hablando de este asunto, para salir a la calle y que la gente me persiga", expresó.