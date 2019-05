Natalie Portman niega haber tenido un romance con Moby; él se disculpa

Estados Unidos.- Luego de que recibiera críticas y que Natalie Portman negara lo que se plasmó en su libro autobiográfico, el compositor de música electrónica Richard Melville Hall, conocido como Moby, admitió que fue malo haber incluido a la actriz sin antes consultarla.

En el libro del músico Then It Fell Apart, Moby, de 53 años, reveló que conoció a Portman cuando ella tenía 20 años y que tuvieron un breve romance.

Por su parte, la actriz del Cisne Negro sostuvo que recordaba su relación de manera diferente, y consignó en una entrevista a Harper's Bazaar UK que en el libro publicado "hay muchos errores fácticos e invenciones. Me habría gustado que él o su editor me contactaran para chequear datos".

Me sorprendí al escuchar que él caracterizó el poco tiempo que lo conocí como 'salir' porque mi recuerdo es el de un hombre mucho mayor que se comportaba de manera perturbadora conmigo cuando yo recién me había graduado de secundaria. Dijo que yo tenía 20 años, definitivamente no los tenía. Yo era un adolescente, acababa de cumplir 18 años", aseguró Portman.

Tras esta "negación" de parte de la actriz, Moby inicialmente respondió a sus comentarios, diciendo que estaba "confundido", insistiendo en que habían salido. Sin embargo, según reportó The Guardian, el músico se retractó de su actuar y emitió una disculpa pública para la estrella de Hollywood y afirmó que todas las críticas que le han llegado en los últimos días son "muy válidas".

A través de una publicación en Instagram dijo que reconoce "que fue realmente desconsiderado de mi parte no hacerle saber de antemano su inclusión en el libro, e igualmente desconsiderado por no respetar su reacción".

Tengo mucha admiración por Natalie, por su inteligencia, creatividad y activismo por los derechos de los animales, y odio que pude haberle causado angustia a ella y a su familia", agregó. Asimismo el músico se refirió a las otras personas que nombra en su libro, "traté de tratar a todos los que incluí en Then It Fell Apart con dignidad y respeto, no obstante, fue muy desconsiderado que no les avisara antes de que se publicara el libro".

Entonces, por eso, me disculpo con Natalie, así como con las otras personas sobre las que escribí en Then It Fell Apart sin decirles previamente", sostuvo.

Para finalizar, Moby agregó que debería haber "actuado de manera más responsable y respetuosa cuando Natalie y yo nos conocimos hace casi 20 años", dada su "diferencia de edad de casi 14 años".