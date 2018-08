Nikolas Cruz rompe en llanto tras hablar con su hermano

Florida, EU.- En Estados Unidos, fueron reveladas grabaciones de los interrogatorios realizados a Nikolas Cruz, tras confesar haber asesinado a 17 personas en un tiroteo en una escuela de la ciudad de Parkland, Florida, en el mes de febrero.

En una de dichas cintas, realizadas horas después del tiroteo, se puede ver la forma en que se descompone y llora desconsoladamente en los brazos de su hermano Zachary, de 18 años.

En dicha grabación, Zachary está sentado frente a su hermano, el cual está vestido con una bata de hospital, en donde le pide explicación por lo ocurrido en la Marjory Stoneman Douglas High School ese día.

“La gente piensa que eres un monstruo ahora”, le dijo Zachary.

“¿Un monstruo?”, contestó Cruz.

“Esto no es lo que eres, ¿por qué hiciste esto?”, señaló Zachary, quien luego le reclamó a Cruz que no se riera de él

El tirador respondió “Lo siento amigo”.

“¿Qué crees que mamá pensaría ahora si estuviera …?”, preguntó Zachary, en referencia a su madre adoptiva Lynda, quien había muerto tres meses antes del tiroteo.

“Lloraría”, se hicieron eco los dos hermanos.

“Sé lo que hiciste hoy, otras personas me miran como si estuviera loco, pero no me importa lo que piensen los demás. Soy tu hermano, te amo”, le recalcó Zachary.

Fue en en se momento cuando Nikolas Cruz comienza a llorar, Zachary le preguntó al detective presente si podía abrazar a su hermano.

El hermano abrazó a Cruz y éste comenzó a sollozar sin parar.

“Realmente estabas mal esta vez, nadie puede sacarte de esto”, le dijo Zachary mientras lloraba. “Lo siento, te amo”, apuntó Cruz

También le recordó una promesa que hizo después de la muerte de su madre adoptiva.

“Te dije cuando estábamos caminando por el pasillo que somos solo tú, yo y yo tenía tu espalda. Probablemente sentiste que no tenías a nadie más que a mí, me importas. Literalmente sacaré mi corazón por ti”, recalcó Zachary.