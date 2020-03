Ninel conde le pide disculpas a su ex por acusarlo de fraude: "Tomé una decisión incorrecta"

Ciudad de México.- La cantante mexicana Ninel Conde abrió su corazón respecto a las turbulentas relaciones que mantuvo con diferentes hombres, tales como Ari Telch, Giovanni Medina y Juan Zepeda.

Durante una entrevista para Suelta la Sopa, la famosa de 43 años fue cuestionada sobre un momento en particular que le hubiera gustado borrar por completo de uno de sus amoríos.

Yo creo que cada uno de ellos ha traído aprendizaje a mi vida, me hubiera encantado borrar la faceta en la que tuvimos ese tema legal mi ex esposo (Juan Zepeda) y yo, me hubiera encantado no hacerlo. Hubo confusión y uno toma consejos y toma sus decisiones a lo mejor incorrectas”.