Niurka arremete contra Ninel Conde y Lis Vega por cirugías: "Tienen cara de 'Gollum', se ven viejas, jod... y estiradas"

Ciudad de México.- La cubana Niurka Marcos una vez más dio de qué hablar con sus polémicas declaraciones en una entrevista con medios.

La vedette y actriz, como siempre, no tuvo 'pelos en la lengua' y arremetió contra tres de sus compañeras en el medio por su apariencia: Ninel Conde, Lis Vega y Lucía Méndez.

En el programa Sale el Sol, Niurka despotricó contra las tres artistas, sobre todo contra Conde y la también cubana Lis Vega, pues las criticó duramente por su exceso de cirugías. Cabe recordar que a Lucía Méndez ya le había recordado que era comparada con Michael Jackson por tanto 'arreglito', sin embargo, volvió a comentar al respecto:

Además, asegura que las tres aparentan más edad de la que realmente tienen por "tanta cirugía" y que "viven de una doble moral, de una doble vida, una máscara, que es horrible".

Luego, la cubana aseguró que hasta a ella la han comparado con el personaje, además de afirmar que sabe reírse de sí misma y de las críticas:

Cuando yo me rapé me compararon con él, pero como yo soy fan del 'bichito' ese (...) No me enojo, me cag... de la risa y hago hasta un video en vivo", concluyó.