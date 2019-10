"¿No anda mi 'Marrillo' por ahí?": Llamada al 'Marro' líder del Cártel Santa Rosa de su madre

Rincón de Centeno, Guanajuato.- Autoridades federales interceptaron una llamada telefónica entre una mujer identificada como 'Lucha', y su hijo, José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro', líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Dicho grupo criminal se dedica principalmente al huachicoleo, es decir al robo de combustible, principalmente en el estado de Guanajuato.

En la conversación se puede escuchar a la señora 'Lucha' preguntar a otra mujer identificada como 'Chona' o 'Chola':

De casualidad no anda mi ‘Marrillo’ ahí?”

A lo que responde:

'Doña Lucha' vuelve a preguntar "¿Si comió?" y pide que la comuniquen con su hijo

La madre le pide a su hijo que “se recogiera para la casa” ya que “aquí estamos pendientes todos”, a lo que 'El Marro' contesta:

No, no voy para allá. Allá estaban los gendarmes, ahí en La Virgen”.

Finalmente la señora 'Lucha' le recomienda:

Entonces estate ahí pero, ¡ay hijo! y le reprocha ¿por qué no traes el celular? No me contestas ni una llamada, hijo”.