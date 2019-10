"No es del todo una víctima": Hija de Sergio Andrade asegura que sabe secretos de Gloria Trevi

Ciudad de México.- Valentina de la Cuesta, hija que Sergio Andrade procreó con Karla de la Cuesta, confesó su deseo de conocer y convivir con su padre, a pesar de todo lo que su madre ha declarado en contra de él y la controversia que gira en su entorno.

Durante un evento en la Ciudad de México, Valentina, quien ahora se desempeña como actriz y quien antes se negaba a saber algo de Andrade, declaró:

Decir que no es mi papá no sirve de nada, porque es mi papá de sangre, tal vez no fue papá que me criara, pero es mi papá, y yo considero que tus papás son tus papás te guste o no”.

Posteriormente, Valentina no pudo negar su interés en estar cerca de Andrade.

Obviamente sí, soy una niña que no tuve a un papá físico, entonces me he ido dando cuenta de que sí está bien aceptar que a mí me hubiera gustado conocerlo, platicarle, que me viera hacer cosas, pero si mi papá es quién es, en la naturaleza que tiene, yo no puedo hacer, la inquietud ahí está”.

Por otro lado, al ser cuestionada por Gloria Trevi, quien hace unos días celebró 15 años de libertad tras permanecer varios años en la cárcel a raíz de su vínculo con Sergio Andrade, Valentina dijo:

Yo considero que no es del todo una víctima, yo no dudo que en su momento si haya sido una víctima de lo que pasó, sí en un breve momento, pero eso no la convierte en su totalidad en una víctima de lo que pasó”.

Y remató:

Sí yo dijera las cosas que yo sé, para empezar se me vienen sus fans encima y yo no quiero eso… sobre su libertad, pues está bien, cada quien se crea sus circunstancias, si en ese momento ella resultó no ser culpable que bueno por ella, que no pagó (hace señas de entre comillas)”.