"No estaban invitados": Rosie Rivera arremete contra la prensa tras pleito en boda de 'Chiquis'

California, EU.- El pasado sábado ‘Chiquis’ Rivera llegó al altar para jurarse amor eterno con su pareja, Lorenzo Méndez, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas ya que hubo tremendo escándalo entre la prensa y la seguridad de su boda.

Es por ello que su tía, Rosie Rivera, hermana de la ‘Diva de la Banda’, mostró su total respaldo a su familia y aseguró que ellos no tuvieron nada que ver en el pleito.

Recordemos que un camarógrafo terminó agredido por los guardias de seguridad que contrató la pareja para evitar que se tomaran imágenes de los recién casados y que la familia manifestara su furia con los medios de comunicación, y estos a su vez amenazaran con vetarlos, Rosie así respondió:

Todos los medios estaban mal por ir a la boda de Chiquis si no fueron invitados, si se les pidió con respeto no vayan, solamente se pidió un día que no vayan, el caos que causó los medios, que ahora nos están echando la culpa a nosotros”

No me importa si tú crees que estamos mal o bien si vamos a defender a nuestra familia porque eso nos enseñó mi padre, pero que ahora digan que es culpa de Juan, de que los medios se pelearon con los security (seguridad), he visto el video, el señor nunca fue al hospital, nadie fue arrestado, los policías ya investigaron, nunca jamás había un Rivera en el lugar, y los policías nunca pensaron en un Rivera, ¿por qué dejan que los medios les metan cizaña de que Juan?”.

Acto seguido, Rosie habló del veto que los medios plantearon contra ellos.

Me vetaron. Así como ustedes dicen ‘ay, pero necesitan a los medios’ sí, pero ¿saben qué? Puede haber tratos profesionales con respeto, pero este no era ningún negocio”.

Y yo sé 100 por ciento eso, que no nos siguen a nosotros, siguen a Jenni, siguen a la ‘Diva de la Banda’. Y yo puedo predicar a una persona, a 100 personas o 10 mil personas, yo no necesito a los medios. ¿Van a boicotearnos por algo que ustedes también tuvieron la culpa?”, cuestionó Rosie.

Finalmente, la hermana de la ‘Diva de la Banda’, expresó:

Ustedes saben muy bien que no pueden apagar la luz de Jenni Rivera y la mía tampoco porque ustedes no tienen el control sobre el plan de Dios sobre mi vida. Así que yo voy a seguir predicando la palabra, yo voy a seguir dando la motivación a las mujeres abusadas, yo voy a seguir escribiendo libros, aunque no los promuevan y van a ver que Dios de nuevo va a ganar”.