"No guardo rencores": Michelle Salas se olvidaría del pleito con Frida Sofía para estar juntas en Navidad

Ciudad de México.- Michelle Salas reveló que pasará Navidad en compañía de la familia Pinal y que, a pesar de todas las declaraciones que Frida Sofía hizo en su contra, eso no impediría que la hija de Alejandra Guzmán estuviera presente en esta cena decembrina si ella así lo quiere.

Durante un evento realizado en la Ciudad de México, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas confesó:

Mi familia siempre tenemos la tradición de pasarla juntas, la pasamos siempre con mi bisabuela, mi abuela, con quien pueda venir, a veces es complicado juntar a todas, a lo mejor mi hermana está trabajando, a lo mejor mi mamá ese día no pudo, a lo mejor otra yo la pasé en otro lado, pero por lo general esa es la tradición, el 24 siempre juntas y en Año Nuevo cada quien se va a parrandear a su fiesta”.

Al ser cuestionada por la posibilidad de que Frida Sofía esté presente en esta reunión, Salas replicó:

A mí me encantaría si ella quiere, yo no soy una persona rencorosa, yo la verdad creo que si algo define mi personalidad es que yo no soy rencorosa, en verdad, de mi boca nunca va a salir algo hiriente o algo malo hacía (alguien)”.