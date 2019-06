"No lo puedo creer para ser honesta": Sharis Cid declara ante la sentencia del asesino de su esposo

Ciudad de México.- El pasado 30 de septiembre de 2018, el esposo de la actriz, Sharis Cid, Isaías Gómez fue asesinado, y el autor del delito, Irving ‘N’, quién se declaró culpable, ha sido condenado a 18 años de prisión, durante un juicio abreviado.

Ante este dictamen la actriz en sus historias de Instagram, dio sus primeras declaraciones sobre la sentencia.

No lo puedo creer para ser honesta, pero ya está ahí. La justicia terrenal no se equivoca, han pasado nueve meses y se está haciendo justicia, Dios está haciendo justicia y lo que yo espero es que esto termine”, expresó.

Me da mucha tristeza que todo esto es por avaricia, por codicia, por envidia, no tengo palabras”, escribió.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato manifestó que el condenado no actuó solo y planeó el crimen con al menos dos personas, las cuales se cree son Héctor Francisco ‘N’, cuñado del empresario fallecido y Cesar ‘N’, que ya enfrentan su proceso como co-autores del homicidio.

Sharis, tras enterarse de la culpabilidad del esposo de una de las hermanas de Isaías, comentó:

Yo todavía pensé que esa persona allegada a nosotros no tenía que ver, todavía, soy tan tonta, pero bueno así es la vida, hay que cuidarnos de todo mundo y a echarle ganas”.

La actriz, durante estos meses, a través de sus redes sociales ha difundido emotivos y bellos mensajes hacia su difunto esposo con imágenes de ambos.

Mi Prisco como me acuerdo de tus palabras y al escucharlas tu sorpresa fue que toda mi vida había pensado igual que tú. Me decías amor por qué festejar el 14 de febrero es pura mercadotecnia, y lo mejor es cuando me dijiste: 'para mí todos los días son día de el amor y la amistad'; los sentimientos más sinceros y bellos de la vida y así festejábamos diario, con un mensaje en la mañana, flores siempre en casa, abrazos, besos, pleitos, risas, llanto pero siempre juntos".