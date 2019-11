"No necesito que mi mamá se muera para ser famosa": Así habría gritado Frida Sofía a Chiquis Rivera

Ciudad de México.- Una persona del staff de los Premios de la Radio concedió una entrevista a TVNotas y reveló cómo fue el pleito entre Frida Sofía y Chiquis Rivera tras finalizar la gala.

La fuente aseguró que la hija de Alejandra Guzmán se portó "muy grosera" y señaló que se veía mal físicamente debido a que parecía estar "tomada o empastillada".

No estaba en sus cinco sentidos; no sé si fue algo que bebió o se metió , porque no me consta. La verdad no sé qué tenga o qué problemas esté atravesando, pero no le puedes faltar al respeto así a las personas, mucho menos a tus compañeros", explicó el informante que decidió permanecer anónimo.