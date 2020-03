"No ofendió a nadie": Gabriel Soto defiende a su padre tras humillar a Geraldine Bazán y alabar a Irina Baeva

Ciudad de México.- Hace algunos días Francisco Soto-Borja Anda, padre de Gabriel Soto, causó gran polémica al hacer un humillante comentario en contra de Geraldine Bázan y asegurar que su hijo ahora sí es feliz al lado de Irina Baeva.

Respecto a estas declaraciones, el galán de telenovelas por fin rompió el silencio y aseguró que su progenitor no ofendió a nadie.

No dijo nada que ofendiera a nadie, realmente. Creo que mi papá y nuestra familia jamás hemos hablado, mi familia no es de estar delante de las cámaras y no ofendió ni dijo absolutamente nada que ofendiera a nadie…", comentó.