Chilapa de Álvarez, Guerrero.- No solo en México sino en el mundo han causado indignación la imágenes de niños armados que divulgó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en Chilapa de Álvarez.

"No podemos ir a la escuela y ya no queremos jugar": Niños armados de Chilapa

Alexander, uno de los menores y ahora integrante de la CRAC-PF dijo:

No podemos salir del pueblo, porque en la escuela que íbamos es en Hueycantenango y ahí son los meros que están, Los Ardillos. No podemos ir porque si vamos otro día nos levantan".

Jaime, otro nuevo policía comunitario también menor de edad, reveló:

Alexander y Jaime, ambos de 13 años, abandonaron la secundaria el año pasado cuando, dicen, se incrementó la ofensiva del grupo delictivo Los Ardillos contra pobladores de Ayahualtempa.

En esa comunidad del municipio José Joaquín de Herrera habitan aproximadamente dos mil 500 personas.

Alexander remató:

Ya no quiero jugar. Mejor, hago otras cosas que me van a servir. Yo he tratado de no tener miedo, quitarme ese miedo".