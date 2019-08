"No pusimos pompas pero sí hicimos lipos": Magda Rodríguez confiesa detalles de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- Magda Rodríguez fue la productora encargada de iniciar con el proyecto Enamorándonos cuando aún estaba en las filas de TV Azteca.

Recientemente concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda, en donde reveló algunos detalles de la producción entre los que destacan que pagan cirugías estéticas para las concursantes.

La ahora productora del programa Hoy aseguró que el programa ha tenido gran éxito gracias al equipo que tenían pues buscaban a “gente real que quería encontrar el amor”.

La madre de Andrea Escalona confesó que hasta llegó a realizar algunos ‘arreglitos’ a las amorosas.

Destacó que antes de someterse a la cirugía, las jóvenes eran atendidos por expertos quienes recomendaban si era bueno o no realizar las operaciones.

Yo tenía a una psicóloga muy buena, psicólogo, un sexólogo, me decían ‘Magda no, primero tiene que aprender a quererse así’ porque tú no puedes decir que una persona que está operada es más feliz”.