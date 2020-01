"No sabemos que nos depara": Príncipe Harry buscaría impedir que 'The Crown' cuente su historia

Reino Unido.- Aunque se había dicho que The Crown, la exitosa serie de Netflix sobre la realeza británica, solo tendría 6 temporadas, pero estás podrían extenderse para llegar a contar sobre el Megxit, sin embargo, el Príncipe Harry ha previsto tal situación y aseguró que buscaría una manera de impedir que cuenten su historia.

Estas últimas semanas la separación de Meghan Markle y el duque de Sussex de la familia real ha generado un gran revuelo, debido a que sin duda es el mayor escándalo que ha enfrentado la Reina Isabel II durante sus casi 70 años como monarca, superando increíblemente a la vinculación del Príncipe Andrés con Jeffrey Epstein y la muerte de Lady Di.

Es por ello que no sorprendería que la plataforma de streaming plane crear toda una temporada alrededor de dicha polémica que ha sacudido al mundo entero y no solo a la corona.

Sin embargo, la producción podría ser frenada antes de comience, ya que según la biografa, Angela Levin, el hijo menor de Diana de Gales piensa detener la serie antes de que lleguen a ese momento en la línea del mandato de su abuela Isabel II.

Cabe mencionar que los deseos de Harry por detener The Crown antes de que llegué a la época en la que ya era parte de los royal están desde el año 2018 pues cuando Levin entrevistó al royal para el libro Harry: conversaciones con el príncipe, él ya estaba pesando como pararla.

La biografa recientemente relató un pequeño fragmento de la plática extraoficial, pues cuando se estaban saludando por primera vez él le dijo:

Cuando fui a entrevistarlo al Palacio, lo primero que Harry me dijo cuando me estrechó la mano fue: '¿Estás viendo The Crown? Voy a asegurarme de detenerlo antes de que lleguen a mí'", recordó Levin..