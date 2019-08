“No sé cómo seguiré sin ti”: Mamá da las buenas noches a su hijo y a la mañana siguiente descubre que murió

Reino Unido.- Un inexplicable dolor es el que viven Kayleigh Leonard y su pareja Sean, luego de que su hijo de dos años de edad, Arlo, muriera de forma súbita la mañana del pasado 6 de agosto.

La desconsolada madre acostó a su “perfectamente bien y feliz” hijo en su cama por la noche y, a la mañana siguiente, se encontró inmersa en la pesadilla de que no podía despertarlo, pues había perdido la vida.

Kayleigh Leonard, de la localidad de Skelmersdale, en el condado de Lancashire, en Inglaterra, expuso al Liverpool Echo que no sabía cómo iba a continuar su vida tras la inesperada muerte de su pequeño, y que ningún dolor se acercará nunca a la pena que la embargó sin previo aviso la mañana del 6 de agosto.

Si pudiera estar contigo ahora lo haría, y no sé cómo voy a seguir adelante sin ti. Ninguna pena se acercará nunca al dolor de perderte mi Arlo, eres mi mundo entero, te amo más que a mi vida mi niño”, expresó Kayleigh en un tributo a su hijo.

Ningún padre debería llevar a su hijo a dormir y que este no despierte. Mami y papi están con el corazón roto y sin palabras. Por siempre mi bebé, mi ángel Arlo”, expuso la desconsolada madre.

Según reportes, aún no se ha efectuado una investigación por la súbita muerte de Arlo.

Tú me enseñaste lo que era el amor verdadero bebé y soy muy afortunada de haber podido amarte y luego perderte, en lugar de no haberte amado nunca. Te amaré por siempre”, continuó Kayleigh en sus palabras de homenaje para su bebé.

Los familiares de Arlo han solicitado a las personas que vistan de azul durante el funeral del menor de dos años de edad, y que realicen contribuciones al Alder Centre, un centro en Liverpool que ayuda a familias a sobrellevar la pérdida de un ser querido.

Kayleigh Leonard y Sean abrieron una recaudación en la plataforma para hacer donaciones JustGiving, esto con el objetivo de destinar los fondos al Alder Centre y a la Fundación Sudden Unexplained Death in Childhood (SUDC) (Muerte Súbita e Inexplicable en la Niñez).

La iniciativa recaudó más de mil euros con 60 donaciones en cuestión de horas.

El 6 de agosto del 2019, a las 8:30 horas, fui a la habitación de mi hijo de dos años de edad para revisarlo, para luego descubrir que tristemente él había muerto. Él se fue a dormir perfectamente bien y feliz, no estaba enfermo y no tenía ningún problema de salud. Ningún padre debería atravesar la pena de perder a un hijo”, escribió Kayleigh Leonard en la descripción de la recaudación, además de indicar que sin el apoyo de los miembros de Alder Centre no podrían sobrellevar la muerte de Arlo.