Estados Unidos.- Facebook, una de las redes sociales en Internet más famosas y reconocidas a nivel mundial, tiene un sistema de seguridad para todos los usuarios que forman parte de esta comunidad en la Red, no obstante, esta seguridad a veces no puede ser cien por ciento efectiva y no logra estar en tantos lugares dentro de la Web.

¡No seas víctima de ciberestafas! Facebook revela las formas en las que puedes prevenirlo | Somos CDMX

Así que gracias a los grupos de personas en la página, ha habido muchos casos de estafas dentro de ella, debido a esto, la compañía de Mark Zuckerberg, ha revelado en un comunicado oficial, los tipos de estafas y la manera en la que puedes prevenir que caigas en una de ellas.

Estafas románticas: generalmente, los estafadores de este tipo envían mensajes a personas que no los conocen argumentando que se están divorciando, que enviudaron o que no son felices con su pareja.

Estafas relacionadas con la lotería: las estafas relacionadas con la lotería se llevan a cabo desde cuentas que se hacen pasar por una persona que conoces o alguna organización (como un organismo gubernamental o Facebook).

Estafas relacionadas con préstamos: los estafadores de préstamos envían mensajes y dejan publicaciones en los que ofrecen préstamos instantáneos con baja tasa de interés a cambio de una módica suma de dinero por adelantado.

Robo de token de acceso: recibes un enlace en el que se solicita acceso a tu página o cuenta de Facebook. Si bien el enlace parece proceder de una app legítima, es una forma que tienen los estafadores de obtener acceso a tu cuenta y difundir spam.

Estafas laborales: quienes hacen este tipo de estafa pueden usar ofertas de empleo engañosas o falsas para que les entregues datos personales o dinero. Ten cuidado con las ofertas de empleo que parecen demasiado buenas para ser reales o que te piden un pago por adelantado.

Recomendaciones.

Desconfía de las personas que no conozcas y que te pidan dinero.

Desconfía de las personas que te pidan que les envíes dinero o tarjetas de regalo para recibir préstamos, premios u otras ganancias.

Desconfía de las personas que te pidan una suma de dinero a fin de postularte para un empleo.

Desconfía de páginas que representen a empresas grandes, organizaciones o figuras públicas y no estén verificadas.

Desconfía de las personas que te pidan seguir conversando por un canal distinto de Facebook que sea menos público o menos seguro (por ejemplo, otro correo electrónico).

Desconfía de las personas que afirmen ser amigos o familiares en situaciones de emergencia.

Desconfía de las personas que dan información falsa respecto de su ubicación. Si una persona se registra en Messenger con su número de teléfono celular, puedes consultar a qué país corresponde ese número. Si crees que una página tal vez te esté estafando, puedes consultar su ubicación.

Desconfía de mensajes o publicaciones con faltas de ortografía o errores gramaticales.

Desconfía de las personas o cuentas que te dirigen a una página para conseguir un premio.