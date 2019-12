"No soy un diablo, ella es una malagradecida": Frida Sofía se defiende y exhibe chats de discapacitada en los que revela sus adicciones

Ciudad de México.- Frida Sofía rompió el silencio luego de que una joven discapacitada de nombre Libertad Ojeda, que dice ser publirrelacionista, denunciara a través de redes sociales que la hija de Alejandra Guzmán la maltrató y estuvo a punto de golpearla.

Durante una entrevista para el canal de YouTube Chisme No Like la joven cantante aseguró que Ojeda es una malagradecida, pues incluso le ha dado dinero para ayudarle con su enfermedad, además que tiene 'trapitos al sol' que sacarle.

No soy mala persona, ya estoy hasta la madre de que me hagan ver un diablo cuando no lo soy", manifestó.