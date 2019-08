No te pierdas el horóscopo chino de este jueves 29 de agosto de 2019

Obediente y sumiso, todos se aprovechan de tu buena predisposición. Reacciona de una vez y no te dejes avasallar por los demás. Tienes mucho amor para dar, pero no encuentras a tu media naranja. No desesperes, está más cerca de lo que imaginas. Eres emprendedor y te gusta arriesgarte en materia de negocios. Pero es tiempo de que sientes cabeza y vayas a lo seguro.