No te pierdas el horóscopo chino de este viernes 30 de agosto de 2019

Tus valores serán puestos a prueba por la vida durante la jornada de hoy. Recuerda, el camino fácil eventualmente lleva al fracaso. El amor no vendrá a tu vida cuando tu quieras, sino cuando estés listo para recibirlo. No fuerces situaciones innecesariamente. Hoy te despojarás de todo tipo de limites en tus sueños y aspiraciones laborales. No temas poner tus metas en lo más alto.