No te pierdas los horóscopos chinos de este lunes 15 de julio de 2019

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino tiene para ti las mejores predicciones, no te las pierdas y mira lo que te depara el destino en este día.

Buey

Finalmente podrás sacar al descubierto sentimientos que guardabas muy dentro de ti. Esto te hará sentir inmensamente libre. Deberás tomar cartas en el asunto si pretendes formar eventualmente una pareja. Replantéate tus actitudes para con la vida. Toda entrega total y dedicación extrema eventualmente muestra sus resultados. Avócate a tus responsabilidades continuamente.

Caballo

Tu terquedad te dará otro revés en el día de hoy. Enfrentarás grandes disgustos por no saber cuando retirarte. Deberás aprender a no menospreciar a tu pareja. Este tipo de actitudes negativas traen tensión innecesaria a la relación. Con las fechas limite a tus proyectos encima deberás tomar la determinación de pedir ayuda a tus pares laborales. No lo dudes.

Cabra

Día de desarraigos amorosos y decisiones importantes. Las determinaciones que tomes hoy influirán mucho en tu pareja. Las barreras intelectuales o físicas que te separaban de tu pareja, se desvanecerán. También desaparecerán tus miedos. Tu trabajo se ve afectado por tu estado de ánimo, ya que los recientes acontecimientos emocionales te jugarán una mala pasada.

Cerdo

Hoy parecerá como que los demás no te entienden. Tampoco te confíes de todo lo que te digan, pero tenlo en cuenta. Tu carisma aumenta y te vuelves más expresivo y enérgico en el amor. Tu sexualidad alcanzará nuevas e inesperadas dimensiones. Te otorgarán premios y recompensas por la dedicación y la eficacia en el desempeño de tus actividades. Disfrútalos.

Conejo

Hoy tienes todas las de ganar. Con prudencia y continuidad podrás vencer todos los obstáculos. No veas enemigos donde no hay. Reactivación de todos tus asuntos económicos y financieros. Sabrán valorar el esfuerzo que has hecho por salir adelante. Tendrás posibilidad de expansión en el trabajo, de viajes de placer y de una gran capacidad de aprendizaje. Utilízala para bien.

Dragón

Estarás proclive a escuchar propuestas y adherir a ciertas normas de vida siempre y cuando comprendas a fondo de qué se trata. Procura ser discreto y no alardear de tus conquistas. Si te encuentras solo, una persona más joven que tú surgirá pronto en tu vida. Será un día para iniciar proyectos, tendrás posibilidades de expansión y también de proyectos relacionados con la importación.

Gallo

Estarás inspirado el día de hoy, y con mínimos esfuerzos lograrás hacer maravillas. Volarás por las nubes del amor. Dudas existenciales sobre tu capacidad de fidelidad perpetua revolotean sin cesar en tu cabeza. No dejes ir a tu pareja. Tu trabajo se verá afectado por circunstancias que van más allá de tu control, y deberás solicitar la postergación de fechas límites.

Mono

Sabemos que tu trabajo es importante, pero deberías poner en la balanza de tu vida cuáles son tus prioridades en estos momentos. Invita a salir a esa persona que te tiene encantada. Aunque se cambien los roles, él sabrá interpretarlo y entrará en el juego. Concéntrate en el trabajo bien hecho y nadie te podrá negar los resultados. Momento económico inseguro, donde no conviene arriesgar nada.

Perro

Durante la jornada de hoy evita actuar por instinto, racionaliza cada determinación que debas tomar lo más detenidamente posible. La pasión no puede ser lo único que mantenga a la pareja unida. Una sensación de vacío te invadirá sin una conexión espiritual. Jornada ideal para iniciar la búsqueda de aquel inmueble soñado. Aprovecha cada recurso a tu alcance para hacerlo.

Rata

Tu constante tendencia a tener todo bajo control esta haciendo que te pierdas de los momentos más intensos de la vida. Finalmente tomarás coraje para dar ese gran paso en la pareja. Deja las dudas de lado y que tu corazón tome el control. La mediocridad es la fuente de todo tipo de miserias y disgustos. No te conformes con poco, da lo mejor o no des nada.

Serpiente

No te conformes con ser uno más de la multitud. Utiliza cada fibra de tu ser para destacarte y sobresalir. Pon todo de ti. Estarás a un paso de tirar por la borda todo aquello por lo que has trabajado tanto tiempo. Piénsalo detenidamente. Lograrás despojarte de ciertos temores e incertidumbres, lo que se verá claramente reflejado en tu rendimiento laboral.

Tigre

Jornada sumamente positiva para todo lo relacionado al trabajo y las responsabilidades. Opaco social y sentimentalmente. Hoy notarás como una simple amistad ha escalado tanto que ya es imposible no dejar que el amor entre en tu vida. Acepta ávido de aprender cada critica que haga blanco en tu trabajo. Lograrás cosas impensables de esta manera.