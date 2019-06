No te pierdas los nuevos horóscopos de Mhoni Vidente de este 14 de junio

Ciudad de México.- Comienza tu día con las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 14 de junio de 2019

Aries

Las ideas que te llegan son estupendas, ponlas a funcionar, te darán resultados. Cualquier excusa será buena para que inviertas parte de tu tiempo y dinero en darte algún capricho.

Tauro

Sigue tus corazonadas y no decaigas en tus esfuerzos. Hay un cambio que te favorece. Puede que hoy te levantes con el espíritu inestable y necesites algo más de seguridad en tu vida.

Géminis

Si el tiempo lo permite aprovecha, sal y da una buena caminata, será estimulante. Es fácil que cierres la semana cuidando un poquito más tu cuerpo y espíritu, querrás dedicarte un tiempo a ti.

Cáncer

Estás en una etapa donde contarás con opciones para elegir trabajo y triunfar. Dedicarás gran parte de tu tiempo a que tus amigos sean felices, les prestarás tu apoyo de todas las formas posibles.

Leo

Hoy estás en ese tono amoroso que pone un toque festivo y alegre a tu intimidad. Si acudes algún acto social brillarás como nunca con luz propia. Soñarás a lo grande en materia profesional.

Virgo

Solucionas problemas que demandan participación directa para lograr resultados. Pelearás con uñas y dientes en la lucha por tus valores más arraigados, procurarás que nadie los pise.

Libra

Recibes una sorpresa laboral, sigue tus corazonadas, te conducirán al éxito. Con la posición de los astros hoy, no te privarás de nada por satisfacer todo lo que te pueda pedir tu cuerpo.

Escorpio

La suerte te sonríe, lo que debes hacer es no dejar escapar las oportunidades. La atracción que sientes por esa persona que te gusta tiende a ir a más, déjate arrastrar por la pasión y si surge, por los placeres.

Sagitario

Te das cuenta lo importante que es para ti alguien que hasta hoy no has valorado. Cuando estés en casa, trata de controlarte y vigila lo que comes, los excesos para nada son buenos.

Capricornio

Surgen muy buenas oportunidades laborales por diferentes vías, no te precipites. Tienes que tener un poco de paciencia y sopesar las oportunidades y elegir lo que más te convenga.

Acuario

Ciclo astral en el que muchas relaciones se convierten en compromisos estables. Lo que deberías poner en marcha es hacer rutinariamente algún tipo de deporte, te haría sentirte estupendamente bien.

Piscis

En ésta etapa, tu plano de la economía se encuentra en un tono ascendente. Si alguien de tu entorno te pide que le eches una mano, no lo dudes ni un momento. Si necesitas soledad, tómate tu tiempo.