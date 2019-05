No te pierdas los nuevos horóscopos de Mhoni Vidente de este 18 de mayo

Aries

Es importante dialogar con tu pareja para resolver aquellas actitudes de ella que podrían estar causando problemas. Tu inicio laboral se tornará un poco caótico, sé paciente. Quizá no es el momento para tener reuniones familiares, procura evitarlas por un corto tiempo.

Tauro

Una noticia te caerá de sorpresa, se trata de algo que se estaba ocultando de ti desde hace tiempo, procura ser sabio y toma las cosas con madurez, no permitas que te afecte más de la cuenta. Confía en tus instintos a la hora de tomar decisiones laborales.

Géminis

Dale libertad a tu pareja, no estés todo el tiempo encima de ella ya eso podría causar serios problemas. No habrá buenas noticias por algún tiempo, pero una buena actitud será clave para sobrellevar la situación. Tu gran esfuerza laboral tendrá frutos, tu economía se irá recuperando.

Cáncer

Un cambio de imagen le caería bien a tu hogar, procura elegir un color para las paredes que te represente, un color con el que te sientas cómodo. Nunca dejes de dar lo mejor de ti en el trabajo, tu esfuerzo será reconocido.

Leo

Estás más cerca de esa persona con la que podrías iniciar una relación de lo que crees, esta sería el compromiso que por tanto tiempo has estado buscando. Tendrás una experiencia nueva que te marcará fuertemente. Termina los pendientes que has pospuesto por mucho tiempo, pero hazlo con cabeza.

Virgo

Habrá eventos en tu vida que creerás que son insuperables, esta situación será dura, pero te ayudará a conocer la derrota para conocer tus límites y valorar la victoria. No desanimarse será de suma importancia, no hay problema que dure 100 años. El tiempo quizá no te rinda como esperabas.

Libra

Sé más selectivo con la gente que te rodea, algunas podrían no tener tan buenas intenciones, hasta podrían inventar rumores sobre ti, pero no dejes que te amarguen el día, mejor busca a esa persona y déjale claro que no tiempo para juegos. No malgastes tu tiempo de calidad con tu pareja con discusiones, el trabajo ya les quita bastante tiempo.

Escorpio

Cerrar ciclos en tu vida es algo normal, no le temas a iniciar cosas nuevas, la vida está llena de etapas que dejas para iniciar nuevas. Problemas económicos afectaran tu relación en pareja, deberás tener paciencia para saber sobrellevarlos. Procura llegar a un acuerdo con tus superiores en el trabajo, para iniciar cosas nuevas.

Sagitario

Un ambiente laboral competitivo te pondrá a prueba, no dejes que nada te detenga, aunque te sientas abrumado, tu esfuerzo se verá recompensado. Aprovecha las buenas jornadas con tu pareja y vivan experiencias nuevas.

Capricornio

No recaigas en problemas y vicios del pasado, estos te acecharán tras tener fuertes problemas con tu pareja por cambios que no podrás asimilar rápidamente. La frustración podría invadirte, pero intenta mantener la cabeza despejada.

Acuario

Siéntete orgullos de ti mismo y de lo que has logrado en los últimos años, un vistazo al pasado te hará darte cuenta de lo muchos que has cambiado y madurado. Buenas decisiones laborales y de pareja te hará seguir con esta buena racha. Mucho cuidado con lo que dices y haces.

Piscis

Cosas más allá de tu alcance te harán perder el tiempo, necesitarás tranquilidad para no retrasarte más. No le temas a invertir bien tu dinero, siempre es bueno pensar en cosas nuevas para que tu dinero se multiplique, pero recuerda que lleva tiempo y esfuerzo.