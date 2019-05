No te pierdas los nuevos horóscopos de Mhoni Vidente de este 23 de mayo

Ciudad de México.- Comienza tu día con las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos. No te pierdas lo que te deparan los horóscopos este 23 de mayo del 2019.

Aries

Complicaciones en el trabajo, descubrirás que no eres entendido y que esto causa los problemas. Sé más claro en tu comunicación. Compartirás una salida con tu pareja, que te permitirá respirar un poco de aire fresco fuera de la rutina diaria. Tendrás buena estrella a la hora de encontrar los accesorios que estás buscando para tu hogar. Pero sé selectivo y no derroches.

Consejo del día: Poco a poco te irás cargando con la experiencia que te permitirá hacer más fácil tu trabajo. Recuerda que todo aprendizaje lleva tiempo y dedicación.

Tauro

Comenzarás a considerar el deshacerte de cierta carga que está bloqueando tu desarrollo como persona. Medítalo detenidamente. Procura mantener un perfil bajo en lo que a la conquista se refiere. Evita situaciones comprometidas a toda costa. Deberás pedir socorro a colegas laborales si pretendes terminar al menos parte de tu trabajo para la jornada.

Consejo del día: Eventualmente deberás entender que no eres el portador de verdades absolutas, y que estas tan susceptible a equivocarte como los demás.

Géminis

Te sentirás profundamente negativo en la jornada de hoy. Todo parecerá ir de mal en peor para ti. Levanta el animo. Encontrarás la forma de exponer a tu pareja ese problema familiar que tanto te inquieta. Recibirás el apoyo que necesitabas. Te verás forzado a interactuar con nuevas herramientas laborales en la jornada. Mantén tu mente abierta al cambio.

Consejo del día: Ten en mente que cada accionar en el que incurras necesariamente afectará de alguna manera al entorno en el que te mueves. Control ante todo.

Cáncer

Ciertos capítulos de tu pasado volverán a tu mente a acosarla sin descanso. No te permitas dudar de tus elecciones de vida. Deberás aceptar que has cometido un grave error en la pareja y que es probable que esto derrumbe la relación definitivamente. Desgraciadamente perder se puede volver una costumbre más que una casualidad del destino. Asegúrate de juzgarte debidamente.

Consejo del día: Déjate llevar por los sentimientos a la hora de tomar determinaciones que afecten a la pareja y no podrás equivocarte. Confía en tu corazón.

Leo

Deberás aprender a rechazar al menos algunas de las responsabilidades que se te ofrezcan. No puedes hacer todo tu mismo. Notarás que es necesario realizar algunos ajustes en las políticas en las que se funda la relación. Inicia hoy. No dejes que la desesperación se apodere de ti. Si notas que no puedes solo con tu trabajo, no dudes en pedir ayuda.

Consejo del día: Recuerda que la vida nos da en la misma proporción en la que nos quita. La clave está en aprender a ver más allá de nuestras perdidas.

Virgo

No prestes atención a las palabras con doble sentido por parte de personas mal intencionadas. Mantente al margen de discusiones. La aparición repentina de una persona en tu vida sentimental implicará una serie de cambios que no estás dispuesto a aceptar. Tendrás ciertas disputas con potenciales inversores en tu proyecto en la jornada de hoy. No dejes que pase a mayores.

Consejo del día: Las respuestas a todas tus preguntas las encontrarás si buscas con detenimiento en tu corazón. No te dejes llevar por las apariencias.

Libra

Que las situaciones que experimentarás en la jornada de hoy te sirvan como lección para aplicar en el futuro. Los planes para este día se verán alterados por la llegada de visitas al hogar. Tómalo de la mejor manera, no te enfades. No llegarás a ningún lado si te dejas llevar por los impulsos. Deberás aprender a ser moderado con tus determinaciones.

Consejo del día: No dejes que el movimiento de las masas condicione tus actitudes hacia la vida, busca recorrer tu propio camino. Esto te hará crecer como persona.

Escorpio

Lograrás dejar atrás una etapa complicada en tu vida, llena de penas y lagrimas. Se acaba la noche para ti. Dedica este día al descanso y a la familia. Disfruta junto a tu pareja de un fin de semana tranquilo y familiar. No dejes que le miedo obstaculice tu destino. Deberás aprender a tomar determinaciones con mayor confianza.

Consejo del día: El dinero no representará tu pasaje instantáneo a la felicidad. Es importante que también pongas atención a tus necesidades emocionales.

Sagitario

Te sentirás completamente avasallado por las circunstancias que te tocará vivir en el día de hoy. No te dejes intimidar. Descubrirás ciertas verdades sobre las relaciones que permanecían ocultas para ti en parejas anteriores. Abre tus ojos. Que tu temperamento acelerado no se convierta en tu peor enemigo. Mantente calmado en tus discusiones con socios potenciales.

Consejo del día: No dejes que las vicisitudes de la vida terminen por adormecer tu capacidad de experimentar sentimientos. Que tu esencia permanezca intacta.

Capricornio

Te sentirás completamente desganado y falto de voluntad durante el inicio de la jornada de hoy. No apresures el paso, ve despacio. Maneja de mejor manera tu forma de comunicar tus opiniones cuando dialogues con tu pareja y obtendrás mejores resultados. No contarás con la vivacidad y chispa que te caracteriza durante el día de hoy. Tomate las cosas con calma.

Consejo del día: No te permitas perderte de experimentar la montaña rusa de emociones que representa una vida llena y libre de tapujos. Ábrete al mundo.

Acuario

Comenzarás tu semana con ciertos cambios radicales en la forma en la que te alimentas, esperando mejorar tu calidad de vida. Poco a poco las vicisitudes de la convivencia han debilitado los vínculos que mantienen a la pareja. Busca cambiar la rutina. Deberás mostrarte más seguro de ti mismo si pretendes ganarte el respeto de tus subordinados. Medítalo.

Consejo del día: No permitas que tu entorno dicte tus limitaciones. Aprende a tener plena confianza en tus capacidades para enfrentar cada situación que se presente.

Piscis

Pagarás con creces tu forma despreocupada de tratar a las personas que te rodean. Considera la posibilidad de cambiar. No puedes esperar que la confianza que defraudaste recientemente en la pareja regrese mágicamente, dale un poco de tiempo. Aprende a conocerte debidamente y lograrás alcanzar metas que nunca creíste posible. No temas dar todo de ti.

Consejo del día: No insistas en repetir sistemáticamente una conducta que sabes no funciona en la pareja. Busca intentar otras aproximaciones alternativas.