No te pierdas los nuevos horóscopos de Mhoni Vidente de este 7 de julio

Aries

Amor: Busca el dialogo, sano y pacifico con tu pareja, no dejes de lado lo negativo. Trabajo: No pierdas la paciencia, aunque las cosas se tornen engañosas y difíciles.

Tauro

Amor: Mantente fuerte, a veces es necesario tomarte un tiempo para ti y así lograr ver el valor de las cosas compartidas con tu pareja. Laboral: Tras un año agotador de trabajo y tropiezos a lo largo de este, relájate un par de días fuera de todo y recupera tu energía.

Géminis

Amor: Tu pareja te sorprenderá, lo que hará un gran cambio en su relación. Trabajo: No te permitas caer ante los juegos mentales de tus enemigos declarados en el trabajo. Haz que ellos jueguen bajo tus reglas.

Cáncer

Amor: Busca salir de la rutina al lado de tu pareja y disfruten de nuevas experiencias, ábrete y deja que conozca tus deseos y ansiedades. Trabajo: No descuides tu trabajo por actividades sociales.

Leo

Vida: No te dejes llevar por impulso, siéntate y tomate un tiempo para pensar las cosas, llevarte por el enojo podría traerte consecuencias. Trabajo: No tomes decisiones sin antes pensarlo bien. La idea de un negocio llegará a tus oídos en la jornada de hoy por boca de un amigo cercano.

Virgo

Amor: Mantente tranquilo, cosas buenas se avecinan para ti y tu pareja. Trabajo: Confía en tus instintos, estos podrían llevarte a una semana muy positiva en lo económico si te tomas el trabajo de analizar.

Libra

Trabajo: Aprovecha esta jornada laboral lo mejor posible y obtendrás grandes satisfacciones. Amor: A pesar de la distancia no pierdas la comunicación y exprésale tu amor, no te des por vencido.

Escorpio

Trabajo: Confía en tus instintos, estos te llevaran al éxito financiero. Amor: Momentos difíciles te acercaran más a tu pareja y vivirán un momento lleno de amor.

Sagitario

Amor: Trata de comunicarte con tu pareja, hablen con claridad, no dejen los hechos en suposiciones. Trabajo: No te dejes llevar por los impulsos, respira y mantener a raya la energía negativa. Procura no hacer enemistades con tus nuevos pares laborales.

Capricornio

Amor: Baja un poco la guardia, deja a tu pareja y amigos cercanos brindarte su apoyo si las cosas se complican. Trabajo: Te será imposible encajar en tu nuevo ambiente laboral debido a diferencias en pautas básicas de moralidad.

Acuario

Trabajo: Tomate un minuto para ti mismo, reflexiona si es lo que realmente deseas o no. Amor: Estas en un buen momento de consolidar la relación en pareja, ideal para formalizar la relación mediante el compromiso o la convivencia.

Piscis

Vida: No dudes en cambiar de ambiente, realiza ese viaje que deseas. Amor: Tendrás que esquivar crisis en la pareja, con el riesgo de provocar fisuras irreparables.