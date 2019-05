No te pierdas los nuevos horóscopos de Mhoni Vidente de este fin de semana

Ciudad de México.- Como cada fin de semana, Mhoni Vidente reveló el destino de los doce astros con pequeños consejos en materia de salud, dinero y amor.

Aries

Este fin de semana tendrás la posibilidad de tener una gran reconciliación con tu pareja, pues las energías estarán a tu favor.

Hoy viernes te invitarán a un evento muy importante en el que conocerás a muchas personas que serán muy compatibles contigo.

En estos días será bueno que entiendas que no debes mentirle a tu pareja; recuerda que una buena relación se basa en la sinceridad, así que no le ocultes nada.

Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 24 y 50; trata de usar más el color amarillo para atraer la abundancia.

Tauro

Este fin de semana tendrás la posibilidad de analizar los cambios que consideres necesarios, principalmente en tu vida laboral.

Este viernes tendrás mucha presión en el trabajo por culpa de algunos inconvenientes; trata de tener en orden todos tus asuntos.

Se acerca a tu vida un amor fugaz y apasionado; eso sí, trata de no enamorarte para que nadie salga herido.

Para este sábado será muy bueno que prendas una veladora blanca para pedirle a tu ángel de la guarda que te ilumine y te guíe por el buen camino.

Tus números de la suerte van a ser el 03, 22 y 81; usa mucho perfume para que atraigas más abundancia.

Géminis

No dejes para después lo que puedes hacer hoy, así que administra tu tiempo y resuelve todos tus pendientes, pues de no hacerlo, tendrás muchos problemas la próxima semana.

En este fin de semana te buscará una persona de tu pasado que buscará volver contigo; recuerda que lo que no fue, no será, por lo que será bueno que termines esa relación definitivamente.

Para que tengas mucha abundancia será perfecto que salgas a tomar aire fresco y estar en contacto con la naturaleza para que tu energía positiva crezca más.

Tus números de la suerte son 01, 78 y 92.

Cáncer

En estos días volverá esa sensación de estar estancado porque no avanzas en las metas que te propusiste al inicio de año; no debes ser tan duro contigo y es mejor que comiences a planificar hacia tu futuro.

Cuídate de los dolores de espalda o cuello y si vas al gimnasio evita hacer un esfuerzo considerable como cargar cosas pesadas.

No publiques tantas cosas personales en tus redes sociales; recuerda que siempre habrá gente malintencionada que buscará usar eso en tu contra.

Los que están casados o comprometidos van a pasar por algunos problemas con su pareja por cuestión de celos; trata de tranquilizarte antes de discutir para evitar más conflictos.

Te llega un premio en la lotería con los números 01, 22 y 87.

Leo

En este fin de semana tendrás mucha suerte para tu signo en muchos sentidos, pues te llegará un ascenso o un aumento de sueldo en el trabajo.

En cuestión de pareja, ten cuidado con las traiciones y si sientes que ya no hay amor, es mejor darse un tiempo. A los solteros les va a venir un amor del signo de Aries o Capricornio.

Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, trata de ya no hacer corajes y no guardar rencores; no vale la pena ser así con la gente.

Tus números de la suerte son 04, 33 y 87; usa más el color azul para atraer energías positivas.

Virgo

Este viernes tendrás mucho trabajo, pues tendrás presión por parte de tus jefes; sólo trata de hacer tu labor y no meterte en problemas con tus compañeros.

En este fin de semana tendrás la posibilidad de que un amor del pasado te vuelva a buscar; recuerda que siempre vuelven a ti por tu forma de ser.

Será bueno que enciendas una veladora azul y le pidas a tu ángel de la guarda que te resuelva esa situación que tienes pendiente desde hace mucho.

Para los solteros, estos tres días conocerás a personas muy compatibles con tu forma de ser; trata de sonreír y decirle sí al amor.

Recibes un dinero extra por lotería con los números 35, 60 y 09.

Libra

En estos tres días estarásrodeado de buenas energías; aprovecha esta inercia para cumplir con todos tus pendientes laborales.

Recuerda que sólo puedes confiar en tu familia para compartir tus logros, pues ellos son los únicos que siempre querrán lo mejor para ti.

El sábado te invitarán a una fiesta; será bueno que asistas, pues brillarás como nunca y tendrás todas las energías a tu favor para atraer el amor.

Tus números de la suerte son 20, 98 y 11; combínalos con la fecha de tu cumpleaños.

Escorpión

Este viernes tendrás mucha presión dentro de tu trabajo, pues habrá juntas de última hora en las que se darán a conocer cambios de puesto; a ti te irá muy bien.

Trata de cuidarte de los problemas relacionados con pleitos o enojos hacia tus compañeros de trabajo; procura estar con la mejor disposición de ayudar.

Te busca un amor del pasado para pedirte un favor, pero es sólo el pretexto ideal para volver a intentarlo; ya no seas tan rencoroso y empieza a perdonar.

Prende una veladora de color blanco y pídele a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas durante este fin de semana.

Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 44 y 71.

Sagitario

Este fin de semana tendrás mucha convivencia con tus seres queridos, pues buscarás organizar una reunión para celebrar el cumpleaños de un familiar.

Van a ser tres días de muy buena actitud en todos los sentidos, pero debes tener cuidado con los vicios para no sufrir las consecuencias con la cruda moral.

Tu signo es fuego y por eso confunde mucho el sexo con el amor; trata de poner en orden tus sentimientos para que no salgas lastimado.

Tus números de la suerte son 01, 33 y 47.

Capricornio

Tendrás tres días muy buenos en materia personal, pues conocerás a varias personas compatibles con tu signo.

El amor llegará a tu puerta y esta vez será para quedarse; no tengas miedos ni dudas y dile que sí a la felicidad.

Estarás propenso a meterte en problemas con la ley este fin de semana, así que trata de controlarte con tu carácter explosivo.

Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 44 y 51.

Acuario

Este fin de semana tendrás la oportunidad de poner orden en todos los asuntos que tienes pendientes en tu vida personal.

También llegó la hora de limpiar tu clóset y de checar tus documentos de pagos o de impuestos y ponerlos al día.

Extrañas mucho a un amor que está lejos; trata de hablarle para que se haga corta esa distancia y siga el romance.

Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 08, 14 y 15; trata de usar prendas en color gris.

Piscis

Este fin de semana estarás algo nostálgico porque recordarás a alguien que ya no está contigo; recuerda que los tiempos son perfectos y si pasas por un rompimiento es porque vendrá algo mejor.

En estos días te llamarán para ofrecerte una oferta de trabajo irresistible, pero eso implicará muchos cambios importantes en tu vida; piénsalo dos veces.

Cuidado con las traiciones de tus amigos cercanos o tus compañeros de trabajo; trata de no platicar sobre tu vida personal.

Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 81; usa mucho perfume para atraer la abundancia a tu vida.