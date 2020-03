"No tienen ganas de hacer justicia", lamenta María Elena, la desfigurada saxofonista

Ciudad de México.- Después de seis meses de la agresión de la que fue víctima con ácido, la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos, reapareció, con una máscara que protege sus heridas y con las manos deformes.

A pesar de ello, la joven dice que ya pudo volver a tocar, un poco, a pesar de haber recibido amenazas de muerte que la condicionaban a ya no hacer lo que más le gusta: Tocar el saxofón.

El principal sospechoso de haber ordenado el ataque, el exlegislador priísta Juan Antonio V. C., a quien María Elena rechazó sentimentalmente, sigue en libertad.

María Elena dice sentir dolor e impotencia ya que, mientras su agresor está libre, ella tiene que vivir escondida y amenazada al igual que su familia:

En cuanto a la actuación de las autoridades, la saxofonista oaxaqueña lamentó:

Más que dolida también me siento burlada y me siento muy impotente porque pareciera que por el hecho de ser mujer valgo menos y pareciera que no tienen las ganas de hacer justicia, pero por eso estoy aquí porque afortunadamente estoy viva después del hecho. Como ya todos saben, me hicieron una tentativa de feminicidio".