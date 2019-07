Noelia lo 'suelta' todo sobre el día que fue humillada por la mamá de Belinda: "Es una racista"

Miami, EU.- Hace unos días la cantante Noelia 'explotó' contra Belinda luego de que esta última confundiera su canción Tú, del año 1999 con una de Laura Pausini.

Esto generó la molestia de Noelia quien le dedicó un extenso mensaje a la excoach de La Voz, donde además de acusarla de egocéntrica e irrespetuso, le recordó un momento donde ambas artistas ya habían 'chocado' por la supuesta prepotencia de la madre de la intérprete de Dopamina.

Es así como este martes, al ser cuestionada, Noelia habló del mal episodio de manera exclusiva para TRIBUNA donde detalló como la española trató de sacarla de un salón donde ensaya una corografía, para darle paso a su hija.

Hace algunos años me encontraba de promoción en México y por eso mismo tenía que ensayar con bailarines los temas de mis presentaciones. En ese momento me hospedaba en el Hotel Camino Real en la Ciudad de México, mismo lugar donde mi equipo de trabajo me consiguieron uno de los salones de eventos del hotel, para que repasara la coreografía."

El caso es que estaba yo metidísima en mi ensayo con seis bailarines y el coreógrafo, cuando de pronto veo que entran dos mujeres y se acercan al sonido, algo le dice una de ellas al operador del audio y lo apagan."

Yo me acerco a ver qué pasaba y la señora que estaba dando de ordenes de manera muy grosera era la madre de Belinda. La mujer se revira a un chico de mi disquera y exige que nos salgamos del salón porque está aquí afuera su hija Belinda y tenía que ensayar en este momento."

Yo recuerdo que le pregunté '¿Ustedes habían pedido este salón con anticipación?' y ellos me dijeron que 'Sí, de hecho, tenemos el permiso de usarlo a partir de las 17:00 horas'. La cuestión es que eran las 15:45 horas. Así que la señora con una prepotencia que siempre la ha caracterizado, nos gritó y paró mi ensayo para sacarnos del salón, mientras mi equipo de trabajo mantuvo la calma y uno de los chicos le dice 'Señora no vamos a discutir, sea tan amable de dejarnos terminar, este es el tiempo de Noelia y nosotros entregaremos el salón a la hora acordada con el hotel'".

Belinda y su madre

La señora se revira a hablarse con la gente con la que iba y les dice en voz alta '¿Quién es esta muchacha? y de qué disquera son estos indios, que no entienden?'".

Mi equipo le informa que la disquera es Fonovisa, mientras que uno de mis muchachos le dice 'Oiga, usted no es quién, para decirnos indios, así sea usted francesa, no debe ofendernos' y la mujer muy grosera le responde 'No soy francesa, soy española'".

Me puse muy nerviosa y me alejé rumbo a mi habitación, ahí me dicen los de mi disquera que no me tengo que ir, pero la mamá de Belinda comenzó a amenazar que iba a llamar a Televisa a los ejecutivos y a las producciones porque su hija era muy influyente en la empresa."

Yo me fui a mi habitación, pero me molestó mucho que fuera tan ofensiva y les dijera "indios" a la gente, nunca había visto a una mujer humillar con tanta prepotencia a la gente con comentarios tan racista."