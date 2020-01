"Nos engañó a las dos": 'Amante' de Cristian Castro estalla y afirma que lo exhibió frente a su novia para humillarlo y "que le diera pena"

Ciudad de México.- Cristian Castro sigue en medio de la controversia luego de que una mujer de nombre Wendy revelara que fue la amante del cantante mientras este presentaba ante la sociedad a su novia colombiana de nombre Marta Mudvi.

Después de que Wendy apareciera reclamándole al hijo de Vero Castro su engaño en el momento en que Cristian estaba de cita con Marta y que esta última empleara sus redes sociales para enviar un contundente mensaje asegurando que el karma existe, es Wendy quien responde directamente.

Y agregó:

El pleito era con él, no con ella, pero ella está brava conmigo, yo no soy modelo de Instagram, a mi no me pagan por la ropa, los zapatos, yo me los compro yo sola, no soy modelo como ella, suertuda ella, como digo, suerte ella, no yo".