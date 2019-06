"Nos queremos vivas, libres y seguras", coinciden agrupaciones ante casos de feminicidio en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Un fuerte mensaje contra el Gobierno del Estado y sus presidencias municipales, realizaron las agrupaciones feministas en la localidad para exigir que actúen con todo el peso de la ley contra quienes ejerzan violencia contra las mujeres.



Lucía Munguía, representante de Nosotras Colectiva, ‘Totó Respeto’, fundadora de Pan y Rosas Sonora, y la activista Sheila Alcaraz coincidieron en que las autoridades deben de difundir un mensaje de cero tolerancia ante los feminicidios registrados.

Declaramos que ya no nos es posible soportar otra noticia atroz en la que hombres, con saña y sin piedad, violentan a mujeres sin distinción de clase, nivel de educación o edad. Todas podemos ser víctimas de violencia ya que es institucional y social. Es por eso que en nombre de Ámbar, Itzel, Elvia , la mujer de la que aún no tenemos el nombre, de todas las mujeres y de nosotras mismas, le exigimos al estado que activen la Alerta de Violencia de Género (AVG) ", declaró Lucía Munguía.

La activista agregó que se requiere garantizar el acceso a una vida libre de violencia a cada una de las mujeres y niñas sonorenses, que implementen acciones contundentes para prevenir, atender, dar justicia y reparación del daño. Además, destacó la urgencia de difundir el mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

Sin confianza en el gobierno

Las integrantes de Pan y Rosas Sonora aseguran que no es suficiente capturar a los culpables de los feminicidios para que las mujeres puedan vivir seguras y libres de violencia, pues consideran que las acciones punitivas del estado no son la medida exclusiva para acabar con estos delitos.

Justicia no es solo encarcelar a un hombre, justicia sería trabajar para que las condiciones de vida de los millones de mujeres que vivimos en este país y en el mundo cambien. Justicia sería que las mujeres no vivamos en la precariedad, que no tengamos que vivir en ambientes hostiles que nos vulneran y de los que muchas veces no logramos salir vivas", indicaron.