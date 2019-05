Obligan a abortar a tres hermanas mexicanas que fueron esclavas sexuales del fundador de NXIVM

Estados Unidos.- En un testimonio a la Fiscalía estadounidense en una corte de New York por el caso de la secta NXIVM, se supo que Keith Raniere fundador de NXIVM habría forzado a tres hermanas mexicanas a las que embarazó a abortar.

Una de las hermanas declaró que a fines del 2006 se dio cuenta que estaba embarazada y Raniere le habría dicho que debía ir a una clínica para abortar.

Ademas tiempo después supo que fue obligada a acudir a la misma clínica a la que su hermana mayor fue enviada dos años antes, por el mismo motivo, después de tener sexo con Raniere.

No quería tener un bebé y no quería tener un bebé con Keith...Estaba con muchas mujeres y estaba con mi hermana y eso no estaba bien”, dijo la mujer identificada por la Fiscalía como Daniela.

Keith Raniere, se declaró inocente de cargos de tráfico sexual, conspiración de extorsión, explotación infantil y pornografía infantil.

Los medios estadounidenses revelaron que Raniere habría dicho a Daniela que el aborto sería una oportunidad para perder peso, debido a los cambios hormonales, incluso, intento convencerla que los atletas olímpicos se practican abortos como parte de su entrenamiento.

Daniela dijo que Rainere esperó a que ella cumpliera 18 años para tener relaciones, durante su vida sexual él le recalcó que si quedaba embarazada debía abortar.

La mujer narró que cuando se enteró del embarazo estaba nerviosa por contarle a Rainere, pero éste, sereno, le le contó que su hermana mayor también había abortado años antes.

Me quedé impactada. No tenía idea de que Mariana, que una vez fue mi mejor amiga, alguna vez estuvo embarazada...Keith me dijo que no era gran cosa y que él pagaría por el aborto”, dijo Daniela.