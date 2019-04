Obreros y taxistas de Ciudad Obregón se preparan para el desfile del Primero de Mayo

Ciudad Obregón, Sonora.- Guarderías de tiempo completo para los trabajadores y trabajadoras, y la demanda insistente de los taxistas por sacar de circulación a las unidades Uber son dos de las demandas más importantes que se abordarán durante el desfile obrero este 1 de Mayo, Día del Trabajo.

Por parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) marcharán alrededor de tres mil trabajadores de los 47 sindicatos agremiados, informa el secretario general de la Federación de Trabajadores de la CTM en el Sur de Sonora, Luis Acosta Cárdenas.

El líder obrero expone que anunciarán mediante pancartas la necesidad de más guarderías para los sindicalizados y que estas sean de tiempo completo.

Explica que esta demanda es porque actualmente las industrias y empresas manejan varios turnos, ocasionando que las madres solteras dejen solos a sus hijos mientras ellas trabajan, sobre todo en las noches.

Nuestra labor es hacerle llegar al Congreso estatal estas peticiones. Es importante impulsar este tipo de propuestas porque es algo que se viene observando desde hace tiempo; sabemos las guarderías actuales son insuficientes y no son de tiempo completo”, concluye el líder sindical.

A las 8 de la mañana la CTM tendrá su mitin tradicional en las oficinas del Campanario, y a las 8:30 partirán los contingentes rumbo a Palacio Municipal.

SIGUEN TAXIS INCONFORMES

Otro sector que participará, como cada año, en el desfile obrero es el de los taxistas, los cuales también expondrán sus necesidades más apremiantes para continuar con su labor.

Enriqueta Rodríguez Medina, líder de la Asociación de Auténticos Taxistas en Ciudad Obregón, expone que en su participación del Primero de Mayo continuarán con el llamado insistente a las autoridades del Transporte sobre las desventajas de que unidades de transporte a través de plataformas sigan operando.

Antes eran dos mil Ubers , ahora son 3 mil 500 plataformas que ofrecen el servicio de traslado a los usuarios de Cajeme, ese es el dato que me dieron; la situación de los taxistas se agrava cada vez más”, expresó indignada.

Comentó que esta situación se generó porque muchos particulares vieron la redituabilidad de Uber y quisieron copiarles, por lo que el problema está peor.

Queremos que dejen de operar porque están de forma irregular y no pagan los impuestos que nosotros sí pagamos; esto es desleal”, dice la también conocida como ‘Quetita’.

SIGUEN LAS PETICIONES DE RUTAS

Enriqueta Rodríguez dice que por cuarta ocasión aprovechará este desfile para hacerle un llamado a la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich, en el sentido de que autorice la modalidad de taxis que ella está promoviendo durante todo este tiempo.

He hablado con el del Transporte estatal, Carlos Morales, y solo me da largas de que vamos a platicar para que no lo mencione en este desfile por el Día del Trabajo”, concluye.