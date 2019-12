Omar Chaparro tiene la aprobación de Lupita, nieta de Pedro Infante, para la película del cantante

Ciudad de México.- Aunque a inicios de este año Lupita Infante se mostró inconforme que con el proyecto fílmico que incluiría la imagen de su padre Pedro, así como las canciones que inmortalizó el ídolo mexicano, Omar Chaparro afirmó que ahora que están a punto de estrenar Como caído del cielo, la heredera del cantante de Guamúchil les dio su consentimiento.

Esto a pesar de que en abril pasado, Lupita asegurara que los productores a los que cedió los derechos para la cinta sobre la vida de Pedro Infante, la engañaron.

Hablé con Lupita y está muy emocionada por la película y nos deseó mucha suerte, aún no ve la película, de hecho quería venir a la presentación pero tenía una boda y dijo que la verá y me dará sus comentarios pero que me deseaba mucha suerte”, detalló Chaparro