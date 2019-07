Organilleros, una tradición de más 30 años que Bernardo Trejo difunde en las calles de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Para Bernardo Trejo tocar el organillo es una tradición familiar, su abuelo le inculcó el amor a las melodías y el continúa realizándolo. De paso por Navojoa en compañía de Erick Gonzáles, ‘Los Organilleros’ como se hacen llamar, brindan melodías para todos.

Usamos un instrumento musical llamado organillo, es un aparato musical muy antiguo que emite música para el gusto de todos, es una antigua tradición, este accesorio se fabricaba hace más de 300 años en el país, pero se fue olvidando esta cultura”, explicó.

Vienen de Jalisco

Nos hacemos llamar los organilleros por el instrumento que utilizamos, venimos desde el Estado de Jalisco, y hacemos feliz a la gente, esa es la mejor paga para nosotros, es algo que siempre nos ha gustado hacer", señaló Bernardo Trejo.

Nosotros nos venimos de Guadalajara ya que allá no podemos trabajar por la pasada granizada que hubo y las fuertes lluvias, allá no podemos trabajar, aunque tampoco no nos pensamos quedar aquí, solo vamos de paso, conforme la gente nos apoye estaremos aquí, es algo eventual”, narró.

Continúan su camino

La idea es seguir por distintas ciudades, la próxima escala es Ciudad Obregón, después continuar por Mochis, Culiacán, Mazatlán y de ahí Dios dirá a donde nos dirigiremos comentó el ‘organillero’.

El Organillo está programado con melodías, ahorita tenemos ocho canciones como son Las Mañanitas, El Barrilito, Amor Perdido, El Noa Noa, Juan Charrasqueado, No Vale la Pena, La del Moño Colorado y El Amigo, y entonando su música, la gente se siente feliz de escucharlo y lo disfruta, eso nos guía a seguir", resaltó.

Después de tocar unas melodías piden una cooperación voluntaria a los automovilistas y peatones

Llevo más de 30 años haciendo esto y disfrutándolo a las mil maravillas, antes me dedicaba al campo, específicamente al cultivo del agave, pero es muy pesado y me dieron la oportunidad de trabajar en esto y acepté, es algo que me gusta”, aseveró.

Costumbre familiar

Afirmó que el organillo para su familia es una tradición, o una cultura, su abuelo fue uno de los fundadores que iniciaron con este instrumento en Guadalajara, ahí fue donde aprendió todo sobre él, simplemente le gustó desde el principio.

Muchas personas no saben de qué se trata el organillo, porque no lo habían visto por aquí, en estos días que hemos estado en la ciudad, mucha gente se ha acercado a preguntar qué es, como se utiliza y de dónde lo traemos, podría decirse que es algo nuevo para ellos, pero en realidad es una tradición muy vieja que ya nadie usa, dijo Bernardo Trejo.

La gente se queda viendo como diciendo que pasa, se asombran, no conocían esta cultura, o simplemente no se acordaban, en cada ciudad pasa lo mismo, pero lo hacemos para que esto no se olvide”.