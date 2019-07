Organismos 'paffas' aseguran que en Navojoa no habrá decomisos de vehículos

Navojoa, Sonora.- Ante la amenaza de posibles decomisos efectuada por Cevce el mes anterior, y ante el vencimiento del plazo para adquirir seguros ayer, presidentes de los organismos 'Paffas' señalaron que los propietarios de vehículos de procedencia extranjera pueden estar tranquilos, ya que en Navojoa no habrá operativos de aseguramientos.

La dirigente del Organismo Nacional para la Protección en el Patrimonio Familiar, Mirza Espinoza de Los Monteros, mencionó que en la ciudad el decomiso no se presentará, y en caso de que vengan a alarmar es bueno que la ciudadanía esté alerta y avise sobre la situación, destacando que se deben de amparar con documentación para no sufrir algún tipo de atropello.

Los navojoenses pueden estar tranquilos, no vamos a permitir que se meten a decomisar automóviles, Onappafa no permite abusos de autoridad”, aseguró.

La dirigente mencionó que esta situación daña a las familias, y ellos como organismo están para defender, detallando que si quieren erradicar el problema con los autos extranjeros se tienen que abocar en el tema de la legalización, algo que han pedido por muchos años.

Por su parte, Jesús López Ortiz, presidente de Deppafa, señaló que hasta ahorita no han entrado autoridades de Cevce a ningún municipio, pero destacó que en la ciudad de Navojoa el posible caso de decomisos de 'carros chocolates' queda descartado.

Navojoa está totalmente descartado de los decomisos que pretenden realizar las autoridades de Cevce, los ciudadanos no deben alarmarse, ahorita la mira está puesta en Cajeme, pero de igual manera hay que estar alertas”, indicó.

Navojoenses piden legalización

Alma Delia Flores, vecina de la colonia Tierra y Libertad, señaló que ella ya compró el seguro de daños, afilió su vehículo y sacó la licencia para no dar armas a las autoridades de que la despojen de su automóvil, ya que con esfuerzo logró hacerse de él.

No es justo que asusten a los propietarios, mejor que le apuren a la legalización y así se acaba el problema, nomás quieren sacarnos dinero, yo en lo personal saqué la documentación porque no me pienso arriesgar, pero sí considero un abuso de las autoridades el hacer esto”, compartió.