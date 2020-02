¿Otra renuncia? Como Meghan Markle, Kate Middleton confiesa el calvario que vive en la realeza: "Es aterrador"

Londres, Inglaterra.- Kate Middleton no vivió el nacimiento de sus tres hijos como lo suele hacer otra mamá, en privado. La experiencia fue, como la misma duquesa la describe, aterradora y difícil.



Luego de dar a luz, la duquesa de Cambridge -junto al Príncipe William- presentó ante el mundo a sus herederos en la entrada del ala Lindo del Hospital St. Mary's, muy poco tiempo después del parto (Al Príncipe Louis lo presentó siete horas después de su nacimiento en 2018).

Y aunque ahora la madre de tres pequeños parece que no intenta "demasiado" para verse bien, ahora admite que en realidad todo fue "aterrador" durante una nueva entrevista en el podcast Happy Mum, Happy Baby, el cual es conducido por la autora Giovanna Fletcher.

Sí, es un poco aterrador, no voy a mentirles", dijo Kate de su figura tras dar a luz al Príncipe George en 2013.

A pesar de esta confesión, la duquesa habló muy bien del público, aunque sí confesó que la vida en la realeza es dura, sobre todo al tener hijos.



Esto hizo recordar la última 'movida' de Meghan Markle y su cuñado el Príncipe Harry, quienes renunciaron a sus deberes reales por la presión que involucraba seguir los protocolos reales, además de la amenaza que representaba para su pequeño hijo Archie.

Kate recordó cómo se sintió sostener a George en sus brazos por primera vez:

Aunque mantuvo su compostura real en los escalones del hospital al día siguiente, Kate admitió que tuvo una noche difícil luego del nacimiento de su primer hijo:

Todo pasa muy rápido, es algo borroso. Me quedé en el hospital toda la noche, recuerdo que fue uno de los días más calurosos y en la noche había fuertes tormentas, por lo que no pude dormir mucho. George sí pudo, lo que fue increíble (...) ya quería llegar a casa porque, al estar en el hospital, recordaba cuando estaba ahí por náuseas matutinas, así que no fue un lugar en el que quería estar mucho tiempo. Estaba desesperada por regresar a casa y volver a la normalidad".