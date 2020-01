Panamá: El crudo relato de víctima de secta religiosa; su hija habría sido decapitada

El Terrón, Panamá.- Dina Blanco, una sobreviviente de la secta religiosa que asesinó a siete personas en Panamá, relató cómo fue vendada, golpeada con una biblia y agredida hasta quedar inconsciente a manos del culto, mientras que su hija de nueve años tuvo un peor destino al ser asesinada, indican reportes.

La madre de 24 años acudió a la reunión de la Nueva Luz del Mundo en la que una embarazada, sus cinco hijos y un vecino fueron asesinados durante un ritual religioso en la comunidad selvática El Terrón, Panamá, el lunes pasado.

Las autoridades indicaron que los miembros de la secta religiosa usaron biblias, garrotes y machetes para golpear a la congregación, algunos de los cuales se dice que fueron forzados a desnudarse y caminar sobre brasas durante la ceremonia.

Las declaraciones de Dina Blanco sugieren que los 14 participantes que sobrevivieron se encontraron indefensos, atados y vendados de los ojos la mayoría del tiempo, por lo que la verdad de lo que pasó en el ritual podría solo salir a la luz en los juicios de las nueve personas arrestadas y acusadas de asesinar a sus vecinos.

Desde una cama de un hospital de Santiago, Dina dijo que ya había acudido a reuniones de oración de la improvisada iglesia en un cobertizo de madera. Sin embargo, en esta ocasión las cosas cambiaron y ella no acudió de forma voluntaria.

El culto, el cual había operado por alrededor de tres meses en la comunidad, cambió después de que un miembro tuvo una visión y le dijo a los predicadores laicos que habían sido "ungidos" para exterminar a los no creyentes.

Blanco aseguró que una vecina, Olivia, la llamó para ir a la reunión de la Nueva Luz del Mundo el 13 de enero, y le dijo que tendría que ir "te guste o no".

Finalmente, Dina Blanco acudió a la reunión con su padre, su hija de nueve años y su hijo de 15. Su padre y su hijo lograron escapar, pero ella y su niña no corrieron con tanta suerte.

Al arribar, el culto les dijo que no abrieran sus ojos y se tomaran de las manos para orar.

Sentí que me golpearon en la cabeza, y después no sé qué me pasó. Caí sobre mis rodillas", reportan que dijo Blanco, además de indicar que escuchó música, llantos y gritos y que estaba atada.